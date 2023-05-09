Erdoğan'ın Batman mitinginde birlikte sahneye çıkacağı ismi açıkladı

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ın konuğu oldu.



Öztürk, burada Erdoğan'ın Batman mitingine ilişkin konuştu, "Batman mitinginde Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı’yla beraber sahneye çıkacak. Cumhurbaşkanı kendisiyle iki kez görüştü ve Mehmet Şimşek ‘Seçim sonrası’ dedi. Bunun ben seçimden sonraki ekonomi politikaları açısından önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.