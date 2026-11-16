Yeni Partili Özlale: AKP Milletvekili Karaaslan'ın eşi Tera müşterisi, kardeşi Tera yöneticisiyle Londra'da ortak

Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale, fon vurgununa ilişkin yeni isimleri ve bağlantıları içeren bir dosyayı basın toplantısıyla açıkladı.

Dosyaya göre AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın eşi ve kardeşi, vurgunun baş aktörleriyle aynı şirketlerde, aynı hisselerde ve aynı hesap kayıtlarında yer alıyor.

Özlale dosyanın ne anlattığını şöyle özetledi:

"Bugün bir milletvekilinin ailesinden Londra'daki şirket ortaklığına, Matriks hisselerinden Tera kayıtlarına uzanan ilişkileri kamuoyunun önüne koyuyoruz. İsimlerle, tarihlerle, saniyesi saniyesine kayıtlarla konuşacağız. Denetim makamlarına da açıkça soracağız: Bu ilişkileri araştırdınız mı? Parayı kimin sağladığını, işlemleri kimin yönettiğini, kazancın hangi hesaplara ulaştığını ortaya çıkardınız mı?"

Vekilin kardeşi Tera yöneticisiyle Londra'da ortak

Ümit Özlale'nin aktardığına göre, Şubat 2022'de Londra'da "GEX Global" adında bir şirket kuruluyor. Ortakları adı daha önce de borsa dolandırıcılığına karışan Ünsal Ban, AKP Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkal ve Tera'nın yönetiminde bulunan Süleyman Yıldırım. Yani vekilin kardeşi, vurgunun aktörüyle aynı şirketin ortağı. Bundan iki ay sonra Özkal, Ban'ın hissedarı olduğu Matriks isimli yazılım şirketine "bağımsız" yönetim kurulu üyesi seçiliyor.

Vekilin eşi Tera'nın müşterisi

AKP Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan, Matriks'in 2022 genel kurulunda Ünsal Ban'ın hemen arkasında listede yer alıyor. Asıl çarpıcı olan, Tera'nın belge sistemindeki kayıtlar. Şirketin genel kurulundaki isimlerin hesapları Tera'ya aynı anda, aynı kullanıcı tarafından açılmış. Özlale bu işlemi şöyle anlatıyor:

"7 Ekim 2022 sabahı, tam 112 saniyede Tera'nın belge yönetim sisteminde dört isim için peş peşe kayıt oluşturuluyor. Dört isim, dört ardışık müşteri kodu, 1 dakika 52 saniye. Dördü de Matriks genel kurulunda bulunan kişiler. Bu belgeler neden birlikte kaydedildi? Başvuruları kim getirdi?"

Aynı şey 2023'te tekrarlanıyor, bu kez Direnç Karaaslan'la birlikte Tera'nın sahibi Emre Tezmen de aynı kullanıcı tarafından 116 saniye içinde kaydediliyor. Dahası, Ünsal Ban 2025'te savcılığa verdiği ifadede, birlikte hisse topladığı kişi olarak Direnç Karaaslan'ın adını veriyor. Buna rağmen SPK'nın Matriks için suç duyurusunda bulunduğu yedi kişilik listede ne Direnç Karaaslan ne de Halil Gökhan Özkal var.

Karaaslan yanıt verdi: 'Benim ve ailemin fonlarda işlemi yok'

Çiğdem Karaaslan, hakkındaki iddialara hızla yanıt verdi. Özlale'nin açıklamalarından dakikalar sonra X hesabından paylaştığı mesajında vurguna karışan fonlarda kendisi ve ailesi adına işlem bulunmadığını söyledi.

Karaaslan'ın mesajı şöyle:

“Ümit Özlale’nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar suikastine, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum. Çok net ifade edeceğim; benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur! 2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir."

İki eski bürokrat, 15 milyon dolarla bir borsa şirketi aldı

Özlale'nin aktardığına göre, Tera kayıtlarında Karaaslan'la birlikte görülen Ali Göl, eski Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Arıkan Nacar ve eski İŞKUR Genel Müdürü birlikte E-Data Teknoloji adlı şirketin çoğunluk hissesini 15 milyon dolara satın aldı. Üstelik hisseleri borsa fiyatının yüzde 71 altına aldılar.

Nacar'ın hakkında milyarlarca lirayı yurt dışına kaçırdığı iddialar bulunduğunu ve şu anda yurt dışında olduğunu hatırlatan Özlale, şu soruları sordu:

"Bir kamu bürokratı, 5 milyon dolarlık bu şirkete ortak olmak için parayı nereden buldu? Kendi kaynaklarınızla mı, krediyle mi, üçüncü kişilerin finansmanıyla mı? Herhangi birinin parasını ya da siyasal gücünü kullandınız mı? Bu şirketi bu kadar ucuz fiyata nasıl aldınız?"

Ali Göl'ün sahibi olduğu hisseleri bir portföy şirketi aracılığıyla elden çıkardığını anlatan Özlale, "MT Portföy’ün MP4 ve MT6 fonları, 1 Ekim 2026’da 10 milyon 608 bin 199 lot E-Data hissesi satıyor. İki gün sonra Ali Göl ile paylarını devreden Osman Sungur ve Tahir Fatih Mutlu’nun da tutuklandığı açıklanıyor. Yine soralım: Fonlar bu hisseleri kimden, hangi fiyatla aldı? Kime sattı? Kazanç veya zarar ne oldu? Bu işlemlerin karşı taraflarını açıklayın" ifadelerini kullandı.

'Siyasi ayağın üzerine henüz gidilmedi'

Çiğdem Karaaslan'a suçlama değil soru yönelttiklerini vurgulayan Özlale, "Sayın Karaaslan, bu ilişkilerden haberdar mıydınız? Eşinizin ve kardeşinizin işlemleri hakkında herhangi bir kamu görevlisiyle, siyasetçiyle veya denetim makamıyla görüştünüz mü? Siyasi konumunuzun referans olarak kullanılıp kullanılmadığını araştırdınız mı" dedi.

Fon vurguncularının "siyasetçilerin ve bürokrasinin koruması altında" olduğunu kaydeden Özlale, "İşin siyasi ayağının üzerine henüz gidilmemiştir" diye konuştu.

Özlale, Yeni Parti'nin hafta boyunca her gün yeni bir dosya açıklayacağını söyledi.

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