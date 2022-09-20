Borsadaki manipülatörleri açıkladı: 'Taşkesenlioğlu kardeşler ve Ünsal Ban yalnız değil'

Bu yaz aylarında hızlanan borsa, küresel piyasaların resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği Ağustos'ta rekor üzerine rekor kırarak, yüzde 20 değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi.

Özellikle borsada bankacılık endeksi hükümetin önlemlerinin kârlılığı düşüreceği endişelerine rağmen hızlı bir ralliye girerek net karını beş kata kadar artırarak yükselişe öncülük etti.

Nebati borsayı işaret etti

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira (750 milyon dolar) yabancı yatırım girdiğini gören Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise 23 Ağustos’ta "Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık" diyerek vatandaşlara borsa yatırımını önerdi.

Manipülasyon iddiaları gündemde

Ekonomi yönetiminin yaklaşık bir aydır halkı borsaya yönlendiren spekülatif açıklamalarının ardından borsada özellikle bankacılık hisselerinde yaşanan sıra dışı yükseliş tersine dönerken manipülasyon iddiaları gündeme geldi.

'Rüşvet ağı kuruldu'

Borsada manipülasyon iddialarına ilişkin Gerçek Gündem'den Ökkeş Taşkın'a konuşan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, 16 yıl boyunca Fethullah Gülen Cemaati'ne bağlı Bank Asya'yı yöneten ve ardından Vakıfbank’ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup, Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün ardından ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na dikkat çekti.

Servet Ünsal'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nin başına geçmesinin ardından kız kardeşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ankara'da danışmanlık bürosu açtı. Danışmanlık bürosu açıldıktan sonra Zehra Taşkesenlioğlu, SPK'ye danışmanlık vermeye başladı. Örneğin, borsaya girmek için 200 milyon TL değerinde olan bir şirket, 100 milyon TL'sini halka arz etmek için SPK'ye başvuru yapıyor. Burada Ali Fuat Taşkesenlioğlu devreye girerek borsaya almayacağı tehdidinde bulunuyor. Fuat Taşkesenlioğlu, bu şirketin borsaya girebilmesi için tehdit kozunu kullanarak rüşvet istiyor. Bu rüşvet ağında parayı alabilmek için AKP Milletvekili olan kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun danışmanlık bürosuna gönderiyor. Burada hem danışmanlık ücreti alınıyor hem de rüşvet ağı tamamlanmış oluyor."

'Fason şirket kuruluyor'

Bir başka manipülasyon iddiasını da gündeme getiren Ünsal, "Ali Fuat Taşkesenlioğlu fason kurulmuş bir şirketi borsaya alıyor. Bu fason şirketin ucuz olan hisselerine küçük yatırımcı yönlendiriliyor. Bu fason kurulan şirket örneğin, 100 bin TL'lik sermaye ile kurulmuşsa hisselere olan taleple 100 milyonluk bir şirket haline dönüşüyor. Daha sonra sermaye sahibi bu 100 milyonu alarak şirketi batırarak, küçük yatırımcının paralarını alıyor" ifadelerine yer verdi.

Borsadaki manipülatörleri açıkladı

Borsada manipülasyona karışanların isimlerini de açıklayan Ünsal, "2010 yılında borsada adı manipülasyona karıştığı için borsadan uzaklaştırılan Ali Karakaya, oğlu Ümit Karakaya'yı Türk Hava Kurumu (THK) Mütevelli Heyeti başkan yardımcılığına sokuyor. Burada THK Üniversitesi Rektörü ve SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olan eşi Ünsal Ban ile birlikte hareket eden Ümit Karakaya borsada manipülasyon yapmayı sürdürüyor. Bu grup aynı zamanda borsada manipülasyonla elde ettikleri bir servete sahip. Bu grup ellerinde bulundurdukları servetle, hisseleri düşük olan şirketlerin hisselerine yükleniyorlar. Hisseleri düşük olan şirketin değerinin artmasıyla küçük yatırımcının dikkati çekiliyor ve hisseler yükseldiği zaman ellerinden bu hisseleri çıkarıyorlar. Bu olup bitenlerden küçük yatırımcı haberdar dahi olmuyor. Çünkü bu grup SPK'den Ali Fuat Taşkesenlioğlu aracılığıyla özel bilgiler alıyor" dedi.

'AKP'li Çiğdem Karaaslan da işin içinde'

"Bu grup aynı zamanda bu ağın bozulmaması için Zehra Taşkesinoğlu ve Ünsal Ban'ın boşanmalarını önlemeye çalıştı" diyen Ünsal, "Bu grubun içinde aynı zamanda AKP Samsun Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da var. Karaaslan'ın kocası Direnç Karaaslan ile birlikte borsada 1 milyara yakın parası var. Bu grubun içinde ortak hareket ettikleri için Ünsal Ban ile Zehra Taşkesinoğlu'nun boşanma aşamasına gelmesi bunların parasını sıkıntıya soktu. Bu tür manipülasyonlarla anılan Çiğdem Karaaslan'ın adı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için de geçti" diye belirtti.

'Ünsal Ban mal varlığını başkasının üzerine geçirdi'

Borsada manipülasyonlardan elde edilen paraların nerede tutulduğunu açıklayan Ünsal, "Bu çetenin içinde olan Ünsal Ban, Zehra Taşkesinoğlu ile evlenmeden önceki karısı ve çocukları üzerinden bu paraları kaçırdı. Ünsal Ban, aynı zamanda mal varlığını şoförü olan ve Zehra Taşkesinoğlu'nun danışmanlığını da yapan Ahmet Karakaş'ın üzerine devretti. Karakaş'ın üzerine devredilen yerlerden bir tanesi de Bolu Mengen'de yer alan 200 dönümlük bir arazi... Bu arazinin değeri 200 milyon TL" ifadelerini kullandı.

'Olup bitenden Erdoğan'ın haberi var'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bütün bu olan bitenden haberi olduğunu iddia eden Ünsal, "Bu olup bitenin altında Saray yatıyor. Ayrıca Ünsal Ban ile Zehra Taşkesenlioğlu'nun evliliği sembolik. Bu evlilik şirket evliliği. THK'nin SPK'ye girişi için yapılan bir evlilik" dedi.

'Sedat Peker bu işlerin içinde'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in gündeme getirdiği SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediği iddialarına da değinen Ünsal, "Peker, bu işlerin bizzat içindeydi. Bütün bu olup bitenleri bu yüzden biliyor. Bahçeli ve Erdoğan tercihini Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'dan yana kullanınca Sedat Peker bütün bu bildikleriyle iktidarın karşına geçti" dedi.

Ünsal Ban tutuklandı

Öte yandan Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet Karakaş ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ban “konutu terk etmeme”, diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı itirazı üzerine tutuklanması talep edildi. Ankara’da kaldığı otelde polis tarafından yeniden gözaltına alınan Ünsal Ban, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç duyurusu 'savcı yok' denilerek kabul edilmedi

Ayrıca İYİP Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar ve Erzurum Teşkilatı son günlerde hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, Cumhurbaşkanı danışmanları Serkan Taranoğlu ile Salih Tarakçı hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Erzurum Adalet Sarayı’na gittiler.

Bir saati aşkın süre savcılıkta bekletilen İYİP'liler, Cumhuriyet Başsavcısı'nın hastanede olduğu gerekçesi ile suç duyurusunda bulunamadı.