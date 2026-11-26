Yeni Parti İstanbul milletvekili Namık Tan, partisinin yeni yönetiminde yer almamasını oğlu Aras Tan’ın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasıyla ilişkilendiren haberlerin ardından bir açıklama yaptı.

Tan “Hükümet hakkında sık sık yaptığımız ifşaatların iktidarı haddinden fazla rahatsız etmiş olduğunu bir kez daha gördük. Bugün de ailem üzerinden şahsım ve partim yıpratılmaya çalışılıyor” ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan “Hakkımdaki yayınların doğrudan iktidar yanlısı kanallarca değil; ‘sureti haktan görünüp’ iktidarın müesses nizamına hizmet eden birtakım sahte muhalif medya oluşumları eliyle yaygınlaştırılması dahi tek başına bu manzarayı açıklamaya yeterlidir. Bizlere en yakınlarımız üzerinden saldırarak etkisizleştirmeye çalışsanız da, sandığa gömüleceğiniz güne kadar gerçek yüzünüzü halka anlatmaya devam edeceğiz” diye belirtti.

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ardından ilan edilen yeni A Takımı'nda önceki dönemde dış politika kurmayları arasında yer alan Namık Tan'ın liste dışı kalması dikkat çekmişti.

OdaTV'nin haberine göre, Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın geçtiğimiz gün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması bu durumda etkili olmuştu.

DHA’nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu belirtildi.

Ajans adli kaynaklardan alınan bilgiye dayandırdığı haberinde Aras Tan'ın evinde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiğini kaydetti.

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