Yeni Parti'den Üsküdar sonrası 'İBB de gidebilir' değerlendirmesi geldi, çözüm olarak 'sandık' gösterildi

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Saat 12.00'de Ankara'da düzenlenen toplantının ana gündem maddelerinden biri de o saatlerde henüz tamamlanmamış olan Üsküdar Belediyesi’ndeki başkanvekili seçimiydi.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, toplantıda kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak adlandırılan davada Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu hakkındaki kararın onanması halinde, İBB’nin AKP’ye geçebileceği endişesi gündeme taşındı. Yeni Partililer, Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’nin kararı onaması ile İBB’de başkanlık seçiminin gerçekleştirileceğini ve Üsküdar Belediyesi seçimlerindeki tablonun bir benzerinin İBB’de de yaşanabileceğini savundu.

Yeni Parti kurmayları, “İktidarın sandıkta alamadığı belediyeleri yargı darbesi ile aldığını” söyleyerek, “İlk seçimlerde halkın iradesini, bir daha kimsenin geri alamayacağı şekilde tesis edeceğiz” ifadesini kullandı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.