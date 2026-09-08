TKP'den Üsküdar başkanvekilliği seçimine tepki: Siyaset paranın ve gücün oyuncağı değildir

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Üsküdar Belediye Meclisi'nde kilitlenen ve siyasi tartışmaların odağına oturan başkanvekilliği seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"Siyaset Paranın ve Gücün Oyuncağı Değildir" başlığıyla paylaşılan bildiride, Üsküdar'da yaşananların Türkiye'de siyasetin sürüklendiği noktayı en net şekilde özetleyen fotoğraflardan biri olduğu belirtildi. Meselenin artık Üsküdar'da kimin başkanvekili olacağının ötesine geçtiği ve doğrudan "seçimin işlevinin" sorgulanması gerektiği vurgulandı.

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Halkın kendi geleceği üzerinde gerçek anlamda söz ve karar sahibi olabilmesi için, temeli paraya ve güç ilişkilerine dayanan mevcut düzenin baştan aşağı değişmesi gerektiği belirtilen açıklamanın tamamı şöyle:

“Üsküdar’da bugün yapılan başkanvekili seçimi, Türkiye’de siyasetin hangi noktaya sürüklendiğinin en net fotoğraflarından birini oluşturuyor.

Önce Belediye Başkanı tutuklanıyor ve görevinden uzaklaştırılıyor.

Ardından meclisin seçtiği başkanvekili, iktidarın yargısı eliyle görevden alınıyor ve seçim yenileniyor.

Yeni seçime günler kala bu kez belediye meclis üyeleri gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.

Ardından dört CHP’li meclis üyesi birden AKP’ye geçiyor.

Böylece Üsküdar Belediyesi’nde seçim öncesi meclis aritmetiği, adım adım değiştirilmiş oluyor.

Bütün bunların ardından da sandık kuruluyor ve iktidar grubu, nihayet üstün gelmeyi başarıyor(!)

Burada artık mesele, kimin başkanvekili olacağı değil.

Mesele, seçimin ne işe yaradığı…

Verilen oyun değeri iktidarın ihtiyaçlarına göre değiştirilebiliyor; seçilmiş başkan görevden alınabiliyor, meclisin bileşimi tutuklamalar ve parti transferleriyle yeniden düzenlenebiliyorsa seçme ve seçilme hakkı açıkça ihlal ediliyor demektir.

Paranın gücüyle, baskı, şantaj ve tehditlerle ya da rant dağıtarak, kaynakları peşkeş çekerek siyasal alanın yeniden kurgulandığı yerde halk iradesinin belirleyiciliğinden söz edilemez.

Halkın kendi geleceği üzerinde gerçek söz ve karar sahibi olabilmesi için, baştan aşağı paranın ve güç ilişkilerinin belirleyici olduğu bu düzen değişmelidir.

Sorgulanması gereken budur.

TKP, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak ve halkın iradesini savunmak için üzerine düşeni yapmaktan geri durmayacaktır.”