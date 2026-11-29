CHP'deki bölünmenin ardından kurulan Yeni Parti ile görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş arasında gerilim yaşandığı öne sürüldü.

İnternet sitesine ve televizyon kanalına kayyım atanan Sözcü'nün yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Dedetaş'ın Yeni Parti'ye katılmayı düşünmediğini aktardı.

Bir süre cezaevinde tutuklu kalan ve ev hapsi şartıyla tahliye edilen Dedetaş'ın geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlaması da tartışmalara yol açmıştı.

Dedetaş randevu taleplerini geri çeviriyor

Saymaz'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, cezaevindeki yedi belediye başkanının Yeni Parti'ye katılmasına karşın Dedetaş CHP'de kalma eğiliminde.

Dedetaş'a yakın üç İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesinin de Yeni Parti'ye katılmadığını belirten Saymaz, Dedetaş'ın bazı Yeni Parti milletvekilleri ve aralarında partinin İBB Grup Başkanı Ülkü İnan'ın da bulunduğu isimlerle hastalığını gerekçe göstererek görüşmediğini ileri sürdü.

Yeni Parti'den yeni görüşme girişimi

Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden sonra İBB Başkanlığı için düşündüğünü belirttiği Dedetaş'la Yeni Parti arasındaki gerilimin bu hafta yapılması gündemde olan bir görüşmeyle yeni bir boyut kazanabileceğini yazdı.

Yeni Parti'nin anlaşmazlığı gidermek amacıyla Dedetaş'a bir temsilci göndermeyi değerlendirdiğini aktaran Saymaz, görüşmenin taraflar arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasıyla da sonuçlanabileceğini belirtti.

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