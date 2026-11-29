CHP Genel Merkezi’nde bazı yönetici ve danışmanların sık sık Millî Mutabakat İttifakı’ndan bahsettiği ve buna hazırlık yaptıkları öne sürüldü.

Gdh Haber’den Mahmut Aydın’ın iddiasına göre, “Durum şimdi bakanlıkların paylaşılmasına kadar gitmiş. Bazı danışmanlar ziyaretçilere ve gazetecilere ittifak sonrası bakan olacaklarını söylüyormuş. Durum bu çerçevede olunca da Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edilmesi için her yol deneniyor” dedi.

Sinem Dedetaş iddiası

Aydın, Özgür Özel’in cuma günü yapacağı açıklamaya dair de bir iddiada bulundu.

En çok dile getirilen tahminlerin Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı, Dilek İmamoğlu’nun aday olabileceği yönünde olduğunu belirten Aydın, “Fakat CHP’lilerin de 'hayır' demeyeceği bir başka adayın ismi de konuşuluyor. O isim, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş…” dedi.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Dedetaş’ı ziyaret etmiş, bu ziyaret sonrası Yeni Parti-Dedetaş arasında iplerin kopmak üzere olduğu öne sürülmüştü.

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