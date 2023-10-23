Yeni parti yola çıktı: Sol Parti iyice önemsizleşiyor

Sol Parti (Die Linke) milletvekili Sahra Wagenknecht ve arkadaşları bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni bir parti için yola çıktıklarını ilan ettiler. İstifalarla mecliste grubu kurma hakkını da yitiren ve iyice önemsizliğe itilen Sol Parti yönetimi, bu gelişmeye beklenen sertlikte tepkiler göstererek, ayrılanları AfD gibi aşırı sağ çizgilere yakın durmakla suçlamaya devam etti.

Wagenknecht ve arkadaşları ise “Neden Sol Parti’den (Die Linke) ayrıldıklarını” uzun bir metinle ayrıntılı bir şekilde aktardılar.

Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, Christian Leye, Lukas Schön, Jonas Christopher Höpken, Fadime Aşçı, Ali Al-Dailami, Sevim Dağdelen, John Lucas Dittrich, Klaus Ernst, Andrej Hunko, Zaklin Nastic, Amid Rabieh, Jessica Tatti, Alexander Ulrich, Sabine Zimmermann imzalarının yer aldığı belgeyi yayınlayan Junge Welt gazetesinin haber portalındaki istifa bildiriminde şu ifadeler dikkat çekti:

Toplu istifa ve gerekçeleri

“DIE LINKE'den neden ayrılıyoruz?

DIE LINKE partisinin değerli üyeleri,

DIE LINKE'den ayrılmaya ve yeni bir parti kurmaya karar verdik. Bu adım bizim için kolay olmadı. Çünkü DIE LINKE yıllarca hatta on yıllarca siyasi evimiz oldu. Burada, birçok yol arkadaşımız ve bazıları da dostumuz olan mücadele arkadaşlarımızla tanıştık. Onlarla birlikte akşamları ve hafta sonlarını parti etkinliklerinde geçirdik ve seçim kampanyalarında ekstra mesailer yaptık. Tüm bunları siyasi ve kişisel açıdan geride bırakmak bizim için zor. Daha iyi bir yol olsaydı, seve seve kabul ederdik. Birçoğunuza bağlılık duyuyoruz, bu nedenle kararımızı açıklamak istiyoruz.

SOL’un siyasi rotası seçmenden uzaklaştı

Son yıllardaki sürtüşmeler SOL'un siyasi rotasıyla ilgiliydi. Defalarca hatalı önceliklerin ve sosyal adalet ve barışa odaklanılmamasının partinin profilini sulandırdığını savunduk. Kentli, genç, aktivist çevrelere odaklanmanın geleneksel seçmenlerimizi uzaklaştırdığı konusunda defalarca uyarıda bulunduk. Defalarca partinin siyasi rotasını değiştirerek düşüşünü durdurmaya çalıştık. Bunu yapmakta başarısız olduk ve sonuç olarak parti seçmenler nezdinde giderek daha az başarılı oldu.

Tarihi başarısızlık

SOL'un 2019 Avrupa seçimlerindeki bu siyasi başarısızlığı ise tarihidir. İlgili parti liderleri ve onları eyalet düzeyinde destekleyen yetkililer, bu başarısızlığı hiçbir koşulda eleştirel bir şekilde tartışmamakta kararlıydı. Bunun için ne sorumluluk alındı ne de bundan önemli bir sonuç çıkarıldı. Aksine, parti liderliğinin izlediği yolu eleştirenler sonuçların sorumlusu olarak tanımlandı ve daha da marjinalleştirildi.

Barış mitingindeki 'sağ' suçlamaları son damla oldu

Artık pozisyonlarımızla ilgili partide kendimize herhangi bir yer görmüyoruz. Bir örnek olarak, Şubat 2023'teki 'Barış için Ayağa Kalk' çağrımızı hatırlayalım. Bu, neredeyse son 20 yılın en büyük barış mitingiydi.

Brandenburg Kapısı önünde on binlerce kişi toplanmıştı. Toplumun yaklaşık yarısının hükümetin askeri rotasını reddetmesine rağmen tüm siyaset kurumları mitinge karşı çıktı ve onu karaladı. SOL bizi desteklemek yerine diğer partilerle omuz omuza durdu, mitingi başlatanları 'sağa açık' olmakla suçladı ve böylece bize yönelik suçlamaların işaret fişeği oldu.

Siyasi alan daraldı

Parti içinde bizim için siyasi alan o kadar daraldı ki artık sırtımızı dik tutamıyoruz. Bölgesel derneklerimizden biliyoruz ki SOL'un pek çok üyesi de aynı şekilde hissediyor. Yeni parti ile onlar için de yeni bir siyasi yuva yaratmak istiyoruz.

Bunu içten gelen bir inançla yapıyoruz, çünkü bir parti kendi başına bir amaç değildir. Bizi harekete geçiren şey şu:

Dış politika savaşı körüklüyor

Artık siyasi gelişmeleri kabul etmek istemiyoruz. Koalisyon hükümetinin sosyal açıdan felakete yol açan politikaları, nüfusun geniş kesimlerinin gelirine ve yaşam kalitesine mal oluyor. Almanya'nın dış politikası barış için çözümler bulmak yerine savaşları körüklüyor.

Muhalefet aşağılanıyor

Uluslararası alanda çatışmalar tırmanıyor, ortaya çıkan bloklaşma dünya barışı için bir tehdit oluşturuyor ve büyük ekonomik çarpıklıkları beraberinde getirecek. Aynı zamanda, bu siyasi gelişmelere paralel muhalefet, giderek daha fazla cezalandırılıyor ve aşağılanıyor.

Ancak demokrasinin fikir çeşitliliğine ve açık tartışmaya ihtiyacı var.

Hükümetin beceriksizliği AfD'yi zirveye taşıdı

Hükümetin çağımızın krizleriyle baş edememesi ve kabul gören görüş koridorunun daralması AfD'yi zirveye taşıdı. Pek çok insan protesto ve tepkilerini başka türlü nasıl dile getireceklerini bilememektedir.

Yumuşak dilli 'Evet ama...' partisi: Die Linke

Tüm bunlara rağmen DIE LINKE açıkça muhalefet yapmak yerine hâlâ yumuşak dilli bir 'Evet, ama...' partisi olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle DIE LINKE halkın algılama eşiğinin altına düşmüş durumdadır.

Sol Parti gelecek seçimlerde Meclis'e giremeyebilir

Şu anda, AfD yüzde 20'nin üzerinde oy alırken, bir sonraki Federal Meclis'te SOL’un artık temsil edilmeyeceğine dair her türlü gösterge var. Siyasetin yönü ve ülkemizin geleceği için mücadeleyi yeniden ciddiye alma sorumluluğumuz var. Bunun için yeni bir siyasi güç, sosyal adalet, barış, akıl ve özgürlük için demokratik bir ses inşa etmek istiyoruz.

Sol Parti bizim siyasi rakibimiz değil

Eski partimize karşı kin ve öfke duymadan ayrılıyoruz. Sürtüşme bizim için sona ermiştir. Biliyoruz: Bazılarınız bu adımı uzun zamandır bekliyordunuz, bazılarınız hayal kırıklığına uğrayacak, bazılarınız da bekleyip gelişmelerin nasıl olacağını görecek. Hepinize şunu söylüyoruz: Yetişkinler gibi ayrılmak istiyoruz. Gül savaşları hepimize zarar verir. DIE LINKE partisi bizim siyasi rakibimiz değildir. Uzun yıllar güven içinde birlikte çalıştığımız birçoğunuza da şunu söylüyoruz: Görüşmelere hazırız ve uygun bir zamanda sizi partimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.”