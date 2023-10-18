Almanya'da yeni bir sol parti kurulacağı kesinleşti

Son yerel seçimlerde hezimete uğrayarak eyalet meclisleri dışında kalan Sol Parti (Die Linke) içinden yeni bir sol partinin çıkacağı kesinleşti. Halen Sol Parti milletvekili olan ve son yıllarda parti yönetimini gerçeklikten kopmuş sol liberal bir grup olmakla suçlayan Sahra Wagenknecht'in yeni bir partinin öncülüğünü kabul ettiği bildirildi.

Der Spiegel'in “acil” spotuyla verdiği ilk haberlerde, Wagenknecht'in parti kurma kararını büyük olasılıkla pazartesi günü bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi.

Wagenknecht ve Sol Parti'deki yakın destekçileri bu adımı özellikle yaz aylarında yoğun bir biçimde tartışmış, Sahra Wagenknecht de kendisine sürekli yöneltilen soruları “Parti kurmak kolay değil, birkaç kişiyle olacak iş hiç değil, yaygın bir örgütlenme gerçekleştirilmesi gerekir. Bunu düşünüyoruz,” sözleriyle göğüslemeye çalışmıştı.

Sahra Wagenknecht ve eşi eski SPD Genel Başkanı ve Sol Parti kurucusu Oskar Lafontaine, sadece yoksullardan yana iktisat politikası çağrılarıyla değil, gerek Rusya-Ukrayna savaşında gerek de son İsrail-Filistin çatışmalarında Almanya'daki genel siyasi ortamın dışında açıklamalarıyla dikkat çekiyorlar. Lafontaine, İsviçre merkezli ve Almanca konuşulan dünyanın köklü haber dergilerinden merkez sağ eğilimli Die Weltwoche'de, bu hafta açıkça “Almanya'nın doğal partnerinin adı Rusya'dır, Amerika değil” diye yazdı.