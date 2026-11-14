Yeni Parti 1’inci Olağan Kurultayını topladı: Özgür Özel yeniden genel başkan

Yeni Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda yapılan oylamada Özgür Özel, tek aday olarak girdiği seçimde geçerli oyların tamamını alarak genel başkan seçildi.

1202 kayıtlı delegeden 1157'si oy kullandı. Bu oylardan 1154'ü Özel için geçerli sayıldı, 3 oy geçersiz çıktı.

Kurultay, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP genel başkanlığından uzaklaştırılan Özel ve ekibinin 24 Temmuz'da kurduğu partinin ilk büyük kongresiydi.

Kurultayda ne yaşandı?

Kurultaya siyasi partiler davet edildi ama CHP'ye davetiye gönderilmedi. Salonda tutuklu belediye başkanlarının, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları yer aldı, pankartlarla tutuklu başkanlar için özgürlük istendi.

Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Ataşehir ve Adalar'ın tutuklu belediye başkanları, kurultaya gönderdikleri mesajla Yeni Parti'ye katılma kararlarını duyurdu. Geçmişte bakanlık, senatörlük ve milletvekilliği yapmış 258 kişinin de partiye katıldığı açıklandı.

İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan bir video mesajı da kurultayda izletildi. İmamoğlu, delegelik sisteminin sona erdiğini belirterek "Delegelik sistemi bugün itibariyle tarih olmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurultaya çelenk göndermesi dikkat çekti.

'Partimize haysiyet cellatlığı yapıldı'

Özel, kürsüden partiden ayrılanlara seslenerek "Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın. Bize inanmış kadrolar yeter. Bize millet yeter. Korkanlar, yüreksizler, iradesizler gidecek. İradesi çelikten olanlar kalacak. Paslı zincirleri bu milleti saracak ya da millet o zincirleri sonsuza kadar söküp atacak. Partimize haysiyet cellatlığı yapıldı. Cezaevinde yatan tüm masumları özgür kılacağız. Siyasi kumpas davası çökmüştür. Tüm arkadaşlarımız tahliye edilmelidir" dedi.

Fon vurgununa da değinen Özel, yolsuzluk iddialarının Yunus Emre Vakfı'ndan Türk Hava Kurumu'na, belediyelerden bakanlıklara kadar uzandığını saydı ve bu çevrelerin artık topluma "temiz siyaset sözü verebilirler mi" diye sordu.

Çözüm sürecine de girdiği konuşmasında Demirtaş, Yüksekdağ, Kahraman, Kavala, Atalay ve İmamoğlu gibi isimleri sayarak, "Hiç kimsenin hukukunu kendi hukukumuzdan aşağı görmeyeceğiz" dedi.

Kurultay yarın devam edecek

Yeni Parti'nin genel başkanlığı için 8 Kasım'da üyelerin katılımıyla bir önseçim yapılmıştı. 639 bin 454 üyenin oy kullandığı bu önseçimde Özel, geçerli oyların tamamını almıştı. Parti, katılım oranını yüzde 81,3 olarak duyurmuştu.

Kurultayın yarın devam edecek ikinci gününde 150 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.

Kurultayda partinin kuruluş ve işleyiş giderlerinin toplamı 204 milyon lira olarak açıklandı.

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