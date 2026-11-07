Yeni Parti'li Atakum Belediyesi'nde işçi kıyımı: Direnen ve haklarını alan işçiler tazminatsız kovuldu

Samsun'da, alacaklarının ödenmesi, şeffaf bir ödeme planının işçilerle ve kamuoyuyla paylaşılması talepleriyle, belediye binası önünde 13 gün süren direniş ve açlık grevine katılan onlarca Atakum Belediyesi işçisi, hukuksuzca işten çıkarıldı.

Yaklaşık iki yıldır maaşlarını düzenli alamadıklarını, yöneticilerin baskı ve mobbingine maruz kaldıklarını, bankalara borçlandıklarını, kira ve fatura ödeyemez hale geldiklerini dile getiren işçilerin direnişleri ve kamuoyu baskısı sonucu, 5 aylık biriken alacakların tamamı ödenmişti.

Belediye yönetimi direnişten yaklaşık iki hafta sonra adeta bir "cadı avına" başlayarak, direnişe katılan işçileri haber dahi vermeden işten çıkarmaya başladı.

Tazminat vermemek için 'kod' oyununa başvurdular

İşten çıkarılan işçilerin bir bölümü, hak ettikleri tazminatları ve işsizlik maaşı almaları önünde de engel olan fesih kodlarıyla çıkarıldıklarını e-Devlet üzerinden tesadüfen öğrenirken, bir bölümüne de peş peşe soruşturmalar açıldı. Açılan soruşturmalarda, Yeni Parti'li belediye yönetimini eleştiren sosyal medya paylaşımları, çıkarılmalarına gerekçe olarak gösterildi.

Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması, işten çıkarılan işçilerle beraber dün Yeni Parti Atakum İlçe Başkanlığı önünde toplandı. İlçe Başkanlığı önünde yapılan açıklamada, yetkililere "Buradan Yeni Parti'ye soruyoruz: Emekten, demokrasiden ve işçi haklarından yana olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki, işçilerin işten çıkarılması karşısında tutumunuz nedir? İşçilerin işe iadesi için açık bir irade ortaya koyacak mısınız?" sorusu yöneltildi. Ardından yürüyüşe geçen işçilere, Atakum halkı ve çevrede bulunan esnaflar da balkonlardan, dükkanlardan alkışlarıyla destek verdi.

"İşimizi geri istiyoruz", "Atılan işçiler geri alınsın", "İşçiler açken patronlara huzur yok" sloganlarının atıldığı yürüyüş, belediye binası önünde son buldu.

'Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız'

İşten çıkarılan işçilerden Fatma Akyıldız Sayım, arkadaşları adına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bu mücadele yalnızca işten çıkarılan arkadaşlarımızın değil, Atakum Belediyesi'nde çalışan bütün emekçilerin ortak mücadelesidir. Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız. İşe iadeler gerçekleşmeden mücadelemiz sona ermeyecek. Bir arkadaşımıza yönelen haksızlık, hepimizin ortak sorunudur. Dayanışma, tam da böyle zamanlarda anlam kazanır. Şimdi birbirimize sahip çıkma, ortak irademizi büyütme ve bu mücadeleyi birlikte sürdürme zamanıdır."

Patronların Ensesindeyiz: İşçilerle birlikteyiz!

İşçilerin eylemine, Patronların Ensesindeyiz Haberleşme ve Dayanışma Ağı (PE) destek verdi.

PE tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam işe iade talebiyle Atakum sokaklarında yürüyen işçi arkadaşlarımızla birlikte belediye önündeydik. Ekmeği ve onuru için mücadele eden Atakum Belediyesi işçilerinin yanındayız. İşten çıkarılan işçiler, derhal işlerine iade edilsin" ifadeleri kullanıldı.

ATAKUM BELEDİYESİ İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR Emeğinin karşılığını isteyen işçiye yanıt işten çıkarma olamaz‼️ Atakum Belediyesi'nde ödenmeyen maaşlarının yatırılması ve şeffaf bir ödeme planı açıklanması talebiyle direnişe geçen işçilerden en az 19'u hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı. Bu akşam işe iade talebiyle Atakum sokaklarında yürüyen işçi arkadaşlarımızla birlikte belediye önündeydik. 📢Ekmeği ve onuru için mücadele eden Atakum Belediyesi işçilerinin yanındayız. İşten çıkarılan işçiler, derhal işlerine iade edilsin! — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 6, 2026

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