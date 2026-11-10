Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: 'Milletvekili olmasaydın tutuklanacaktın'

Meclis'te Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında tartışma yaşandı.

Komisyonda söz alan Özer, Adalet Bakanlığı bürokratlarına, yüksek yargı mensuplarına, hâkim, savcı ve memurlara seslenerek, Gürlek hakkındaki mülk iddialarını gündeme getirdi.

'Bunun hesabını kim soracak?'

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Özer, şöyle konuştu:

"Bakın buraya Adalet Bakanlığının faaliyetlerini ve bütçesini sunmak için gelen bürokratlara, yüksek yargı hâkimlerine, hakimlere, savcılara, memurlara soruyorum. Sizler hayatınızın herhangi bir döneminde biraz önce gösterdiğim gibi mülkler edinebildiniz mi? Hepsine de gerek yok. Bir tanesi için bile bu soruyu düşünseniz yeterli. Kamusal yetki ile şahsi ekonomik menfaat arasındaki sınır, düşündüğünüz kadar belirsiz değildir.

Kamu görevlisine verilen yetkinin hangi amaçla kullanılacağı bellidir. O yetki, kişisel servet edinmenin bir aracı olarak kullanılamaz. Ancak hukuk düzeninin bu sınırı çizmiş olması, sınırın ihlal edilip edilmediğinin denetlendiği anlamına gelmez. Burada asıl mesele yalnızca bir kişinin ne kadar mülk sahibi olduğu değil, bir kamu görevlisinin mal varlığıyla yasal gelirleri arasında açıklanması gereken farklılıktır. Bunun hesabını kim soracak? Üstelik söz konusu kişi, adalet teşkilatının en üst makamında oturuyorsa, bu sorunun cevabını verecek kurumlar sizce görevlerini ne ölçüde bağımsız yerine getirebilecek?

Özgür Özel ile Akın Gürlek arasındaki tazminat davası: 'Kayıtların dosyaya getirtilmemesini nasıl açıklayacağız?'

Mesela, sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile Akın Gürlek arasında bir tazminat davası var, Genel Başkanımızın avukatları ısrarla davaya konu PASİF tapu kayıtlarının istenmesini talep etmişken, mahkemenin bu kayıtları istemekten imtina etmesi tam da biraz önce bahsettiğim bu sebeple olabilir mi? 17 Mart 2026 tarihinde Bakan Gürlek’in beyanı var. Diyor ki; 'Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.'

İşte gidildi ve Bakanlığın denetimi altındaki yargı mercinin kararı bu. Bir kamu görevlisinin mal varlığı tartışma konusu olmuşken, bu tartışmaya açıklık getirebilecek kayıtların dosyaya getirtilmemesini nasıl açıklayacağız? Bir Bakan tartışma konusu sorulara cevap vermek yerine, devam eden gizli bir soruşturmadaki yalan-yanlış beyan ve verileri kullanarak, bir siyasi partinin liderini alenen tehdit ediyorsa, bu durumu nasıl açıklayacağız?"

Akın Gürlek: Milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer

Özer'in açıklamalarının ardından söz alan Gürlek, kendisi hakkındaki tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye geldiğini belirterek, “Tüm tapu kayıtları geldi, gidip bakabilirsiniz” dedi. Gürlek şunları söyledi:

“Şimdi ben Turan Taşkın Özer milletvekilimizin aslında İBB sürecini anlatmak istiyorum. Kendisi çok iyi biliyor. Bakın, bakın Adem Soytekin hem soruşturmada hem mahkemedeki yargılamasında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ‘6 Mart 2025 tarihinde İBB operasyonlarından önce Florya'da Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutunda bir toplantı yapıldı. Ekrem İmamoğlu operasyon yapılacak tedbir alın dediğinde bu paraları o gün o akşam, Turan Taşkın Özer'in evine götürdük’ diyor. Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer. Bunu sen de biliyorsun, Adem Soytekin bunu bizzat duruşmada da söyledi.

'Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benimkini de kaldıralım, var mısın?'

Turan Taşkın Özer hakkındaki fezleke Mecliste. Gel kaldıralım dokunulmazlığı. Benim hakkımda da kaldıralım dokunulmazlığı. Yakup Öner ne diyor biliyor musun bak duruşmada? Yakup Öner diyor ki ‘para kulelerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Turan Taşkın Özer de vardı’ diyor. Bakın Turan Taşkın Özer o gün sen emaneten paraları evine taşıdın. Milletvekili dokunulmazlığı yararlandın. Ben senin hakkında bunu söylüyorum. Hakkında fezleke meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benimkini de kaldıralım. Var mısın?”

Muhalefet sıralarından “Nerede adalet, nerede masumiyet karinesi. Bağımsız ve tarafsız yargı böyle olabilir mi?” şeklinde tepki geldi.

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