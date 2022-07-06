Yeni nesil ilaçlar gelmiyor: '5 ilaçtan 1'i yok'

Eczacı kökenli CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, reçetesiyle eczaneye gelen ve beş kalem ilaç isteyen hastaya ilaçlardan ancak dördünü verebildiklerini söyledi. 29 yıllık eczacı Bulut, "Bir ilaç için eczane eczane dolaşılıyor. Bu büyükşehirlerde böyle, peki ilçelerde ya da sadece bir eczane olan yerlerde? Oralarda vatandaş resmen ilaca ulaşamıyor. Bugün Türkiye’de kanser ilacından tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi ise iktidar” dedi.

Türkiye’de ilaçların fiyatını bakanlığın belirlediğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"2009 yılında çıkan İlaç Fiyat Kararnamesi ile ki o dönemde eczacılar örgütleri de bu kararnameye destek verdi. Avrupa’da en uygun üç ülkesinden alınan fiyat referans kabul edilerek, Euro kuru üzerinden fiyatlandırılıyor. Ancak aradan geçen onca seneye rağmen İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenmedi. Aksine daha da kötü hale geldi. Örneğin şu anda Türkiye’de ilaç fiyatlarındaki referans alınan Euro kur oranı 6,29 TL. Bugün kur 17,50 TL’ye gelmiş olmasına rağmen 6,29 TL üzerinden ilaç fiyatlandırılıyor. Böylesi derin bir makas oluşan ilaç fiyatlarına tabii ki firmalar ne ithal eder ne de ilacı üretir. O açıdan yapılması gereken ilk müdahale ilaç fiyat kararnamesini yenilemektir.

'Yeni nesil ilaçlar Türkiye’ye gelmiyor'

Bugün medikalciler zor durumda ise eczacılar eczanelerini kapatıyor ise yerli ilaç sanayii üretmekten vazgeçmiş ise bunun sebebi iktidardır. Şayet bakanlık ilaç fiyatlarını, tüm sağlık hizmetlerinin fiyatlarını belirliyor ise bu sektörlerin ayakta kalmasının vatandaşların ilaca, sağlığa ulaşmasını da sağlamak zorunda. Yeni molekül ilaçlar, yeni nesil ilaçlar Türkiye’ye gelmiyor.

'İlaç fiyat farkı geçen yıla göre iki katına çıktı'

Vatandaş hastaneden randevu dahi alamıyor; eczaneye geldiğinde ya ilaç bulamıyor bulsa bile ödediği ilaç fiyat farkı geçen yılla mukayese edildiğinde iki katına çıkmış durumda. Bu konuda bakanlığı son kez göreve davet ediyoruz. Aksi taktirde eczaneler ayakta kalamaz, sağlık hizmetleri, sağlık sunucuları topyekûn batmak durumunda kalır."