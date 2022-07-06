Yeni nesil ilaçlar gelmiyor: '5 ilaçtan 1'i yok'

Eczacı kökenli CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, reçetesiyle eczaneye gelen ve beş kalem ilaç isteyen hastaya ilaçlardan ancak dördünü verebildiklerini söyledi. 29 yıllık eczacı Bulut, "Bir ilaç için eczane eczane dolaşılıyor. Bu büyükşehirlerde böyle, peki ilçelerde ya da sadece bir eczane olan yerlerde? Oralarda vatandaş resmen ilaca ulaşamıyor. Bugün Türkiye’de kanser ilacından tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi ise iktidar” dedi.
Türkiye’de ilaçların fiyatını bakanlığın belirlediğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti: