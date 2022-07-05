Asgari ücrete 'idare edilecek ücret' diyen Türk-İş Başkanı 25 bin TL maaş aldığını açıkladı

Asgari ücrete ilişkin 'Bu ücret de mevcut yapıda idare edilebilecek ücret' yorumunda bulunan Türk-İş Başkanı Atalay, 25 bin 750 lira maaş aldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, maaşını ve mal varlığını açıkladı. Açlık sınırının altında belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin "Bu ücret de mevcut yapıda idare edilebilecek ücret" yorumunda bulunan Atalay, maaşının 25 bin 750 lira olduğunu açıkladı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Fatih Altaylı'nın Habertürk kanalında sunduğu Teke Tek isimli programa katıldı. Altaylı, seyircilerden gelen sorulara yer verdiği bölümde Atalay'a ne kadar ikramiye aldığını sordu.

Altay ise şu cevabı verdi:

"Aldığım ikramiye sayısı sıfır. Muhasebeci gönderip sorabilirsiniz de. Türkiye'nin hiçbir yerinde evim yok Adapazarı dışında. 1 evim 1 arsam var sadece. Ankara'da da misafirhanede kalıyorum. Oraya da  bin 750 lira kira ödüyorum. Bunu söylerken de utanıyorum. 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda. Afyon'da bir dükkan hissesine girdim, 2 bin 500 TL kira alıyorum. Ne bankada param ne de arabam var. Hiç bisikletim bile olmadı. Bunu çalıştığım arkadaşlarım bilir. Ödemiş'teki adam bunu bilmez ama."

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Asgari ücretin kişi başına GSYH'ye oranı yüzde 42'ye düştü

DİSK-AR'ın verilerine göre, asgari ücretin kişi başına gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 42’ye düştü. Bu oranın 1978’de yüzde 75, AKP’nin iktidara geldiği 2002’de yüzde 52 olduğu belirtildi.