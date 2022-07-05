Asgari ücretin kişi başına GSYH'ye oranı yüzde 42'ye düştü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) asgari ücretin yıllık süreçlere göre kişi başına gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranlarını yayınladı. DİSK-AR'ın raporuna göre, asgari ücretin GSYH'ya oranı bu yıl yüzde 42’ye geriledi.

Rapora göre, asgari ücretin GSYH'ye oranı 1978’de yüzde 75 iken, 1980’de yüzde 40’a geriledi. AKP’nin iktidara geldiği yıl olan 2002’de ise bu oran yüzde 52'ye kadar çıktı. 2016’da yüzde 60 olan asgari ücretin GSYH'ya oranı, o tarihten sonra gerilemeye başladı.

Bu oran 2017’de yüzde 55, 2018’de yüzde 53, 2019’da yüzde 59, 2020’de yüzde 58, 2021’de de yüzde 50 olarak belirlendi.