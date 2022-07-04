Türk-İş Başkanı'nın asgari ücret yorumu: 'İdare edilebilecek ücret'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığının yüzde 30'da tamamlandığını, mevcut durumda zamların ardından asgari ücretin "idare edilebilecek bir ücret" olduğunu iddia etti.

Koop-İş Sendikası’nın 20. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, "Pazarlığa yüzde 20 ile başladık. Ankara’dan İstanbul’a giderken yüzde 25 ile gittik. Sayın bakanım; ‘yüzde 25 ile beni o masaya oturtmayın’ dedim. Bu bir pazarlık. Sonuçta yüzde 30 aldık. Davul çalarak; ‘bu da süper oldu demem’ ama bu ücret de mevcut yapıda idare edilebilecek ücret. Bu ücretle ilgili komisyonun yetkisi olmayan istediğini söyler, 10-20 olsun. hadi al bakalım. Siyasi partiler için de söylüyorum, 3 gün sonra iktidar olursunuz ama yarın bunları önünüze koyarlar. EYT’yi bir hallet, asgari ücreti 15 bin lira yap, taşeronu hallet geçici işçiyi hallet. Bugün de derler yarın da derler" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, "Örgütlenme olmadan bu asgari ücreti konuşmaya devam ederiz" diye konuşan Ergün Atalay, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.