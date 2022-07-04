En düşük memur ve emekli maaşları belli oldu

TÜİK Haziran ayı TÜFE verilerini açıklarken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da kesinleşti. Resmi verilere göre 2022 Haziran ayı yıllık enflasyonu yüzde 78,62 olurken, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam, 41,85, SSK – BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam ise yüzde 42,35 oldu.

Buna göre en düşük memur maaşı 9 bin 26 lira, en düşük emekli memur maaşıysa yaklaşık 6 bin 77 lira oldu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 42,35 zam alırken en düşük SSK emekli maaşı yaklaşık 4 bin 600 lira BAĞ-KUR emekli maaşıysa yaklaşık 3 bin 360 lira oldu.