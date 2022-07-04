Yeni dönem memur maaşlarına yapılacak zam belli oldu

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarının ne kadar değişeceği de netlik kazanmış oldu. TÜİK'e göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62 artarken bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35 yükseldi.

Kamu çalışanları 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için enflasyon farkı alacak. Bu TÜİK'in açıkladığı verilere göre yüzde 34,85 olarak yansıyacak.

Memurlar ayrıca toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazanmıştı. Böylece alınan toplam zam yüzde 41,85'e ulaştı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 42,35 zam alacak.