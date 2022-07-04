TÜİK resmi enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95 artarken, yıllık bazdaysa yüzde 78,62 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ise (Yİ-ÜFE) yıllık yıllık 138,31, aylık yüzde 6,77 arttı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran ayında yıllık enflasyonu yüzde 175,55 olarak açıklamıştı.

Gıdada enflasyon zirveyi gördü

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla; yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

TÜİK'e göre Alkollü içkiler ve tütünde yıllık enflasyon yüzde 70,99'a ulaşırken, bu değer eğlence ve kültürde yüzde 50,52 oldu.

Konut harcamalarındaysa artışsa yüzde 75,09 olarak açıklandı.

Asgari ücret 5 bin 500 olmuştu...

Asgari ücret, 2022'nin ikinci 6 ayında brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.