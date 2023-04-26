'Yeni kira düzenlemesinin' ayrıntıları belli oldu

Konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemenin uzatılacağının açıklanmasının ardından gözler, iktidarın üzerinde çalıştığı yeni kira düzenlemesine çevrildi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu ve Ebru Karatosun'un haberine göre, Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl arasında hapis cezası verilmesi planlanıyor.

Çalışmaya göre ayrıca alım, satım, tüketim mallarının fiyatlarında fahiş artış yapanlar da aynı şekilde ceza alacak. Söz konusu kararla iki yılın üzerinde hapis cezası getirilmesi planlandığı için fahiş kira artışı zanlıları da tutuklu yargılanabilecek.

Alternatifli çalışmada beş yılı geçen kira sözleşmeleri için de yüzde 25’lik artış sınırı düşünülüyor.

AKP kurmayları üzerinde çalışılan yeni düzenleme hakkında şunları kaydetti:

"Kanunla yüzde 25 kira artış sınırını bir yıl süreli yapmıştık. O süre bitiyor. Deprem bölgesinde sadece kararname çıkartılabilir ama diğer bölgelerde olmaz. Bu düzenlemeye en çok esnaflar itiraz etmişti. Şimdi onlar da eklenebilir. Yüzde 25’le artış yeniden çıkacak kanunla düzenlenir bunun için de bir tarih belirlenir. Bir de yaptığımız düzenleme beş yılı geçmiş sözleşmelerde uygulanmıyordu, o da tartışmalara neden olmuştu. O da eklenebilir."

Üç yıla kadar hapis cezası davası açılabilecek

Düzenlemeye göre, 'fahiş kira artışına sebebiyet verenler veya kiraları piyasa ortalaması ve koşullarının üzerinde kasten fahiş şekilde artıranlara' yönelik TCK’de düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, fahiş kira artışı zanlılarına bir yıldan üç yıla kadar hapisle soruşturma ve dava açılabilecek. İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler.

Tavan formülü

Edinilen bilgilere göre; Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Türkiye geneli bölgesel manada geçmiş yıllardan bugüne kadar ortalama ne kadar kira artışı yaşandığıyla ilgili bölgesel bir araştırma yapıyor. Bu kapsamda, AKP'nin üzerinde çalıştığı bir formül de yapılan araştırma sonucunda bölgesel zam oranları dikkate alınarak ortalama bir zam oranının belirlenmesi. Buna göre örneğin Ege Bölgesi’ndeki zam oranı yüzde 30 ise o bölgede kira artışı yüzde 30’u geçemeyecek.