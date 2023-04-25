Kira artışına yüzde 25 sınırı uzuyor, yaptırım geliyor

Kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağı açıklandı.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını söyledi.

Bozdağ, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.