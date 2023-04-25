Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını söyledi.
Bozdağ, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Kira artışına yüzde 25 sınırı uzuyor, yaptırım geliyor
Kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağı açıklandı.
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını söyledi.
Bozdağ, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.