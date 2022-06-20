Yeni kanun teklifi TBMM'de: Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi 72'ye kadar çıkabilecek

AKP tarafından hazırlanan Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifine göre, “mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve harekatlardan elde edilen tecrübenin aktarılması” gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı’nın görevi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek. Güncel kanuna göre ise Genelkurmay Başkanlarının 67 yaşında “yaş haddinden” dolayı emekliye ayrılıyor.

Yaşla ilgili değişiklik yapılmadığı takdirde; Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in 18 Eylül 1954 doğumlu olduğu için 18 Eylül 2022’de veya hemen öncesinde ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura kararı ile emekliye ayrılması gerekecek. Torba kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması halinde Orgeneral Yaşar Güler’in Genelkurmay Başkanlığı görevi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da uzatılabilecek.