Yeni kabinenin çifte maaşlı bakanlarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye Yüzyılı'nın Yeni Kabinesi” olarak açıkladığı kabinenin yeni isimleri de çifte maaşlı çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, bazı bakanların çift maaş aldığını söyledi. Yavuzyılmaz açıklamasında, “Bakan yardımcıları arasında çifte maaşlı olmayan neredeyse yok gibi… Şimdi bazıları bakan oldu ve bir kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği sayesinde çifte maaş alıyorlar. Aylık geliri 200 bin liraya ulaşan bir bakan yardımcısı bile var” ifadelerini kullandı.

İşte o bakanlar: