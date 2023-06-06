Yeni kabine ilk kez toplandı

Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta sandıktan yeniden çıkmasının ardından açıkladığı yeni kabinenin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Toplantı, Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda 'deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konuları' öncelikli gündem maddelerinden olacak.

Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret artışı, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltilmesi, emekli ikramiyesinde bir değişiklik olup olmayacağı toplantının ana gündem maddelerini oluşturacak.