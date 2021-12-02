Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'ndan faiz ve Berat Albayrak vurgusu

İstifa mekanizması işlemediği için görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevini bakan yardımcısı Nureddin Nebati'ye devretti.

Elvan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "Ülkemiz için, devletimiz için doğru olanı yapmaya çalıştık" dedi ve şöyle konuştu:

"Ülkemiz için, devletimiz için doğru olanı yapmaya çalıştık. Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi - gelirlerimizi ve oluşabilecek riskleri baştan aşağı gözden geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle gelirlerimizi artırıcı, giderlerimizi azaltıcı birçok önlem aldık. Sağladığımız bütçe disiplini sayesinde Hazinemiz daha az borçlandı."

Görevi devralan Nureddin Nebati de yaptığı açıklamada beraber çalıştığı Berat Albayrak'ın da adını alarak Lütfi Elvan'a teşekkür etti ve düşük faiz vurgusu yaparak şöyle konuştu:

"Yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası ilişkileri gözeterek ama kulağını asla halktan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır."