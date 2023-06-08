Yeni dönemin ilk MGK'si toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak.

MGK toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.