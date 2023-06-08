HDP'de yeni genel başkan adaylarını ve yeni parti adını açıkladı

Eski CHP'li vekil olan gazeteci Barış Yarkadaş, Tele1 ekranlarında HDP'nin kongre sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"HDP’de ne olacağı Cuma günü belli olacak. Kongreler sonucunda HDP’nin ismi HEP olacak" diyen Barış Yarkadaş, bu isim değişikliğinin HDP için mi yoksa Yeşil Sol Parti için mi olduğunu net olarak belirtmezken, "Yeni parti isminin Halkların Eşitlik Partisi (HEP) olmasının gündemde olduğu konuşuluyor" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ardından partinin yeni eş genel başkanları için konuşulan isimler arasında Kamuran Yüksek, Ayşe Acar Başaran, cezaevinden yeni çıkan İdris Baluken ve Başak Demirtaş’ın isminin geçtiğini iddia etti.