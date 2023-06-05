Yeni Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz görevi devraldı: 'Önceliğimiz enflasyon'

Yeni Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fuat Oktay’dan görevi devraldı. Devir teslim töreninin ardından yaptığı konuşmada Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine ‘evet’ demiştir” dedi.

Konuşmasını “Milletimiz seçimlerde hem Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na vererek, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçerek tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Güven ve istikrar demiştir” şeklinde sürdüren Yılmaz, önceliklerini enflasyonun düşürülmesi ve depremden etkilenen illerin yeniden inşaası olarak açıkladı.