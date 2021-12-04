Yeni Bakan Nureddin Nebati'nin doktora tezinde 'Cumhuriyet' eleştirisi: 'Kemalizm ithal edildi'

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 'AK Parti Teşkilatlarının Demokratik Değerlere Bakışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Milli Görüş’ten Muhafazakâr Demokrasiye' adlı tezinde savundukları dikkat çekti.

Bakan Nebati’nin doktora tezinde, “Cumhuriyet’in kurulmasına giden süreçte ve sonrasında toplumun tüm kurumlarının Batı’ya öykünen elitist bir yapılanma aracılığıyla ‘cebren’ dönüştürüldüğünü, sekülerleştirmenin dayatıldığını” savunduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, “Modern ulus devletlerin aşındığını” öne sürdüğü tezinde Nebati, “sosyalizmin şiddet içerdiğini, aşırı bürokratikleşmeye dayandığını ve totaliter olduğunu” öne sürerken, liberal demokrasinin “kültürel, sınıfsal, etnik, cinsiyete ve kimliğe dayalı ilişkileri hiçe saydığını” söyledi.

Cumhuriyet'in kurulmasının ardından İslam’ın gerilikle özdeşleştirildiğini söyleyen Nebati, Kemalizm’in ithal edildiğini savunarak, “Kemalizm, aydınlanma düşüncesinin yarattığı değerlerin, bu değerlere yabancı bir coğrafyada tesis edilmesine dayanır. Özgün bir paradigma değildir, ithal edilmiştir” dedi.

Nebati, “1924’ten sonra katı bir modernleşmeci eğilimle toplumun kutsal saydığı pek çok değer ve sembol gerilik, şarklılık ve dinle ilişkilendirilerek kamusal hayattan ‘temizlenmiş’tir” ifadesini kullandı.