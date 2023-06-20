Yeni asgari ücretten memnun olan patronlar gözlerini kıdem tazminatına dikti

Halkın açlık sınırındaki asgari ücrete mahkum edilmesi patronların yüzlerini güldürüyor.

Bu isimlerden biri olan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdadagiç, "Yeni asgari ücret çalışma hayatımızın paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanın alım gücünün, enflasyonun üzerinde bir refah artışı ile korunması memnuniyet verici. Diğer yandan, bu pakette üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Asgari ücret mutluluğunu bir de kıdem tazminatına gözünü dikerek sürdüren Avdadagiç, "Birincisi, 'Gelir Vergisi dilimlerinin' asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi 'kıdem tazminatı tavanının' enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise 'SGK üst limit çarpanının' evvelki oranlara çekilmesidir" diye konuştu.