AKP'nin müfredatı: Ya imamlı, ya paralı

AKP'li yıllarda saldırı çok boyutlu oldu, evet. Ama en şiddetli mücadele alanı belki de eğitim başlığında yaşandı. Laik ve bilimsel eğitim okullardan, müfredatlardan boşaltıldıkça, memleketin her yerinden çocuk istismarı ve tecavüz haberleri fışkırdı.

Çocuklar ve gençler, yaşanan gericileştirme operasyonunun sonuçlarını ya tarikat yurtlarında istismara maruz kalarak ya da "para yoksa eğitim de yok" düsturuyla hareket eden sistemin içinde daha çocuk yaşta çalışmaya başlayarak yaşadı.

soL TV AKP'nin eğitim sisteminde yarattığı çöküşü mercek altına aldı: