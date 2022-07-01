Yeni asgari ücrete tepkiler sürüyor: 'Bu parayla kendileri yaşasın!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yaklaşık yüzde 30’luk artışla açlık sınırının altında bırakılarak 5 bin 500 lira olarak belirlendi.

Yeni asgari ücrete bir tepki de işçilerin mücadele ve dayanışma ağı Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'ndan geldi. Dayanışma ağının açıklamasında, "İşsizlik artıyor, ücretler eriyor, kiralar, market masrafları durmuyor... Yetmiyor, patronlar zenginleşirken açlık sınırının altındaki net 5500 TL asgari ücret emekçilere övünülerek açıklanıyor. Bu parayla kendileri yaşasın! Eşit bir ülke için mücadeleye!" denildi.

📢İşsizlik artıyor, ücretler eriyor, kiralar, market masrafları durmuyor...



🔴Yetmiyor, patronlar zenginleşirken açlık sınırının altındaki net 5500 TL #AsgariÜcret emekçilere övünülerek açıklanıyor.



Bu parayla kendileri yaşasın!



🚩Eşit bir ülke için mücadeleye! — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 1, 2022

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