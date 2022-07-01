Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 5 bin 500 TL

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde bir açıklama yaptı.

Erdoğan, açlık sınırının 6 bin 300 liraya çıktığı bir dönemde, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak ilan etti. "Yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz" diyen Erdoğan "yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır" dedi. Erdoğan "İşçi başına da işverenlerimize devletimiz 100 lira destek verecektir" diye konuştu. Erdoğan daha sonra bir açıklama yaparak sehven yüzde 25 dediğini, artışın yüzde 30 olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın açıklaması öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kısa bir açıklama yaptı. Atalay kısa açıklamasında "İnşallah toplumu memnun eden bir rakam olur da, inşallah toplum rahat eder, biz de dua ederiz" ifadesini kullanarak açıklanacak rakamı bilmediğini ortaya koydu.

Erdoğan açıklamasında "Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın sorunudur" dedi. Erdoğan "İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Sosyal destek programlarımızın hem kapsamını genişletmek ve miktarlarını artırmak suretiyle hiç kimseyi çaresiz bırakmadık" diye konuştu.

Erdoğan "Asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücrete kadar kısmından devlet olarak sarfı nazar ettik" dedi.