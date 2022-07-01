Yeni asgari ücrete ilk tepki: 'Halka hakarettir!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yaklaşık yüzde 30’luk artışla açlık sınırının altında bırakılarak 5 bin 500 lira olarak belirlendi.

Yeni asgari ücrete ilk tepki Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) geldi. TKP'den yapılan açıklamada, "Patronların kârlarına kâr kattığı, sömürenlerin bolluk içinde yaşadığı bir ülkede, açlık sınırının altında açıklanan asgari ücret halka hakarettir. Halkımızı örgütlenmeye, ülkemizi bu asalak sınıftan kurtarmaya çağırıyoruz. Biz yönetiriz!" denildi.