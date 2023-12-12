Yeni Akit, Zülal Kalkandelen'i hedef gösterdi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, gazeteci, yazar Zülal Kalkandelen'i hedef gösterdi.

Kalkandelen, 10 Aralık günü Cumhuriyet'te yayımlanan "Sanal âlemin tekkeleri" başlıklı yazısında, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Youtube üzerinden yayımladığı videolara değinmişti.

Kalkandelen yazısında, mahkemede mesleğini "Youtuber" olarak açıklayan Ünlü'nün yayınladığı videolardaki gerici söylemlerine yer vermişti.

Hedef gösterdi, hakaret etti

Söz konusu yazı nedeniyle Kalkandelen'i hedef gösteren Yeni Akit, "Cübbeli Ahmet, resmen yerlerinden hoplattı! O sözleri o karıyı bakın ne hale getirdi" başlıklı bir yayımladı.

Yeni Akit'in haberinde Kalkandelen'den "o karı" diye bahsedilirken, 1925 tarihli 677 sayılı devrim yasası ile kaldırılan tarikatları eleştirdiği için Kalkandelen'in "İslam ve Müslüman denilince tüylerinin dikenn diken olduğu" iddia edildi.

Ayrıca haberde, Kalkandelen'e yönelik "kıt aklınca" ve "cahil" gibi ifadeler de kullanıldı.

Altına imza atılacak hatırlatmalarmış...

Haberde "Cumhuriyet gazetesinin “İslam” ve “Müslüman” denilince tüyleri diken diken olan yazarlarından Zülal Kalkandelen, kafayı bu defa da Cübbeli Ahmet Hoca’nın dinî telkin ve tavsiyelerine taktı. Her biri altına imza atılacak olan hatırlatmaları, kendi kıt aklınca eleştiren Kalkandelen, nasıl bir cahil olduğunu gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti" ifadelerine yer verildi.

Kalkandelen, Yeni Akit'e göre Ünlü'nün "her biri altına imza atılacak olan hatırlatmalarını" şöyle sıralamıştı:

“Hacı adam, sakallı adam, sekreteri karı! Bu ne akılsızlık ya... Ya elâlemin karısını, kızını yanında niye çalıştırıyorsun? ‘E çok acıyorum, aç kalmış.’ Sadaka ver! Kadınlar ayrı yerde çalışır, hiç erkek girmez oraya, o tamam. Ama kadın, erkek aynı ortamda memurluk da yapması caiz değil, amirlik de yapması caiz değil, işçilik de yapması caiz değil, patronluk da yapması caiz değil!”

Son videolarından birinde ise yılbaşı kutlayanları namazın ve zikrin kurtaramayacağını söylüyor.

Yılbaşını kutlamak ile Noel’i kutlamanın aynı şey olmadığı yıllardır anlatılsa da ayrıca Türkiye’de yaşayan insanlar arasında farklı inançta yurttaşlar olduğundan isteyenler Noel’i de kutlayabilecekken “Başımıza büyük bir bela gelmeden önce yılbaşı/Noel kutlamasına katılmaya hazırlananları uyaralım!” dediği videoları paylaşıyor.

“Erkeğin kadına selam vermesinin sıkıntıya yol açacağını, çünkü bunun ‘Görüşebiliriz’ anlamına geldiğini”...

“Müslüman kadınlar için, başka bir dine mensup olan kadınların da yabancı erkek hükmünde olduğunu, kâfire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturmaları gerektiğini”...

“Evin içinde köpek beslenemeyeceğini çünkü köpek olan eve rahmet meleklerinin girmeyeceğini, ölüm meleği Azrail’in gireceğini” söyleyen Ünlü, bu düşüncelerini sosyal medyadan milyonlarca insana yayıyor.

Ve diyor ki tekke kurmaya ne gerek var, aç Instagram’da, YouTube’da bir kanal, oradan seslen müritlerine!"