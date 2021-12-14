Yeni Akit sağlık emekçilerini hedef aldı

Yeni Akit adlı AKP destekçisi 'gazete', 15 Aralık'ta özlük hakları için greve çıkacak sağlık emekçilerini hedef alan bir habere imza attı. Sağlıkçılar duruma tepki gösterip '#HaddiniBilYeniAkit' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık emekçilerinin özlük haklarını içeren düzenlemenin geri çekilmesi sonrası TTB grev kararı aldığını açıklamıştı.

Sağlık emekçilerinin 15 Aralık'ta çıkacağı grev öncesi Yeni Akit adlı AKP yayını, "Bu doktorlar, adamı 'hasta' eder, "Adamı hasta etmeyin!" manşeti attı, "Hekimliğin gereği olan meselelerin haricinde her konuda ahkam kesen Türk Tabipleri Birliği üyesi doktorlar, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin ertelenmesi üzerine 15 Aralık Çarşamba günü grev yapacaklarını duyurdu" ifadesini kullandı.

Yeni Akit'in bu haberine tepki gösteren sağlık emekçileri, sosyal medya üzerinden "#HaddiniBilYeniAkit" diyerek binlerce mesaj paylaştı.

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Hekimler ve sağlık emekçileri 15 Aralık'ta grevde: 'Emek bizim, söz bizim...'