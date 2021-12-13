Hekimler ve sağlık emekçileri 15 Aralık'ta grevde: 'Emek bizim, söz bizim...'

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen ve TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklifi geri çekildi.

Buna göre sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeler yeniden görüşülerek söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.

AKP'li milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Dün yaptığı bir açıklamayla düzenlemenin iptaline tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Aralık 2021 tarihinde TBMM gündemine alınan, hekimlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin geri çekilmek istendiğine dair bilgi aldıklarını belirterek “Sakın aklınızdan geçirmeyin” açıklaması yapmıştı.

Bugün öğle saatlerinde yapılan basın toplantısıyla 15 Aralık Çarşamba günü “Şimdi G(ö)rev Zamanı” açıklaması yaparak, greve gideceğini açıklayan TTB, grev gününde aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacağını ifade etti.

'Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz'

TTB, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ile Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, “Türkiye’deki son gelişmeler, bizleri bir greve mecbur etmiştir. Uyarıyoruz, oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz” denilerek iktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sisteminin toplum sağlığı için önemli bir risk hâlini aldığı belirtildi. Talepler kabul edilmez, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını dönüştüren bir düzenleme Meclis'e getirilmezse eylemlere devam edileceği vurgulandı.

soL, hekimlerin ve diğer sağlık emekçilerinin grev kararını ve bu sürece nasıl gelindiğini Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’a sordu.

'Sağlık Bakanlığı ile görüşmek istedik, hiçbir sonuç alamadık'

Karakoç soL’a yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 400 gündür TTB Merkez Konseyi hem yazılı hem de kamuoyu önünde Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep ediyor. Ancak ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bunu ne duyuyor ne de görüyor” diyerek bu konuda herhangi bir ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Karakoç, şöyle devam etti:

“Bakanlığın TTB’yi sürekli takip ettiğini biliyoruz. Son dönemde yaptıkları da bunu gösteriyor. Biz, taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmak istedik ve haftalık basın açıklamaları yaptık. Daha sonra da İstanbul’dan başlayıp Ankara’ya doğru gelen bir ‘Beyaz Yürüyüş’ yaptık. Bu taleplerimizi kamuoyuna ve halka duyurduk."

Sağlık emekçilerinin taleplerini sıralayan Karakoç, “Neydi taleplerimiz? En önemlilerinden bir tanesi insanların sağlık haklarının gasp edilmesiydi. Sağlık hizmetlerinin 5 dakikaya sığdırılamayacak oluşuydu. Dünya Sağlık Örgütü, bir hasta için 20 dakika önerirken, biz bazen 1 ya da 2 dakika da hasta bakmak zorunda kaldığımızı, hastayı yeterince muayene edemediğimizi, iyi tetkik edemediğimizi, hastaya düzgün bir tanı koyamadığımızı ve tedavi edemediğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

'Her yıl Tıp Fakültesi mezunu 9 genç hekim, yurtdışına göç ediyor'

Karakoç, sağlıkçıların sorunlarına da değinerek bu durumun Sağlık Bakanlığı'nca umursanmadığının altını çizdi:

“Bu konuda çözüm önerilerimiz vardı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmek istedik. Covid-19 hastalığı 130 ülkede meslek hastalığı kabul edilirken, bizim ülkemizde kabul edilmiyor. Bununla ilgili de önerilerimizi paylaşacaktık. Tabii ki bu yaşadığımız ekonomik kriz döneminde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirlerinin nasıl mum gibi eridiğini, yoksulluk sınırının altında ücret aldığını ve artık neredeyse açlık sınırına dayanan bir ücret aldığını, aldığımız ücretin de güvenceli olmadığını, performansa dayalı, parça başı şeklinde ücretlendirme yapıldığını, sağlık emekçilerinin yıllık izinlerini kullanamadıklarını, hastalandıklarında rapor alamadıklarını iletip, çözüm önerilerimizi anlatacaktık."

Genç hekimlerin yurtdışına göç etmekte istekli olduklarını da ifade eden Karakoç, “Yine genç meslektaşlarımız bu ülkede eğitimlerini tamamlarken, neden bu ülkede çalışmak istemediklerini ve yurtdışına göç ettiklerini sormak ve görüşlerimizi paylaşmak istedik. Bu ülkede neredeyse her yıl 9 Tıp Fakültesi mezunu genç hekim yurtdışına göç ediyor. Buna yönelik çözüm öneri ve tespitlerimizi kendilerine sunacaktık” dedi.

'Emek bizim söz bizim diyerek 15 Aralık’ta iş bırakıyoruz'

“Sağlık ortamında yaşanan şiddete yönelik gerçek anlamda çözüm önerilerimizi paylaşmayı düşünmüştük. Sadece yasal anlamda düşünülmesin bu. Ek olarak, neden sağlık ortamında şiddetin ortaya çıktığını anlatacak ve yine çözüm önerilerimizi iletecektik. Hiçbir şekilde cevap alamadık” diye konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı, sahadan çok olumlu tepkiler aldıklarını, grevi ortak bir şekilde gerçekleştireceklerini ve sağlık hizmetinin zaten bir ekip işi olduğunu vurguladı.

15 Aralık’ta uyarı grevi gerçekleştireceklerini hatırlatan Dr. Karakoç şöyle konuştu:

“Biz de sağlık örgütleri ve TTB olarak artık gerçekten ‘Emek bizim söz bizim’ diyerek ve üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir uyarı grevi yapmak istiyoruz. 15 Aralık’ta tüm Türkiye genelinde 1 günlük tam iş bırakma gerçekleştiriyoruz. Diğer sağlık ve meslek örgütleri ile birlikte buna karar vermiş bulunuyoruz."

“Alandan, yani sahadan o kadar çok buna yönelik talep var ki, biz de aldığımız bu kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz” diye konuşan Karakoç, hem meslektaş ve üye hem de üye olmayan meslektaşlarının gün boyunca sürekli aradıklarını ve kararlarının ne kadar doğru olduğunu kendilerine söylediklerini ifade etti.

'Meclis gündemine gelen tasarı, eşitsiz, kapsamı dar ve yetersiz bir uygulamaydı'

İptali Meclis gündemine gelen ve daha sonra ertelenen tasarıya ilişkin de konuşan Karakoç, “Biliyorsunuz, ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili 1 Aralık’ta Meclis gündemine getirilen bir tasarı var. Bu seçimleri bile kapsamayan, çok eşitsizlikçi bir uygulamaydı. Biz bunun kısmen olumlu da olsa yetersiz olduğunu dillendirdik” diye konuştu.

'Yarın yeni bir açıklama olacak, başka destek açıklamalı bekliyoruz'

Karakoç, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu, hemşirelerin, temizlik işçilerinin ya da diğer mesleklerden sağlık çalışanlarının tamamını kapsayan, insan onuruna yaraşır, güvenceli gelir talep ettiklerini ve bunu bugün kamuoyuna açıkladıklarını söyleyerek, “15 Aralık’ta bir karar alındı. Bunu ortak yapacağız. Yarın yeni bir açıklama daha yapılacak. Diğer sağlık meslek örgütlerini de davet ettik. Onlar da buna yönelik bir destek açıklaması yaparlar diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.