Yeni Akit hacklendi, Sedat Peker fotoğrafıyla paylaşım yapıldı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi hacklendi, ülkücü mafya Sedat Peker'in fotoğrafıyla paylaşım yapıldı.

Haber Merkezi

Yeni Akit gazetesinin Twitter hesabı hacklendi.

Gazetenin hesabından “Akit cezalandırılmıştır” denilerek paylaşım yapıldı.

Gazeteden "Biz satılık bir itiz özür dileriz" denilerek Sedat Peker fotoğrafıyla paylaşım yapıldı.

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Biraya zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, 6 Mayıs itibariyle biraya zam geleceğini açıkladı.

 