Yeni Akit gazetesinin Twitter hesabı hacklendi.
Gazetenin hesabından “Akit cezalandırılmıştır” denilerek paylaşım yapıldı.
Gazeteden "Biz satılık bir itiz özür dileriz" denilerek Sedat Peker fotoğrafıyla paylaşım yapıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yeni Akit hacklendi, Sedat Peker fotoğrafıyla paylaşım yapıldı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi hacklendi, ülkücü mafya Sedat Peker'in fotoğrafıyla paylaşım yapıldı.
Haber Merkezi
Yeni Akit gazetesinin Twitter hesabı hacklendi.
Gazetenin hesabından “Akit cezalandırılmıştır” denilerek paylaşım yapıldı.
Gazeteden "Biz satılık bir itiz özür dileriz" denilerek Sedat Peker fotoğrafıyla paylaşım yapıldı.