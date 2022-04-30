Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Efes grubunun ithal ürünlerine 6 Mayıs itibariyle zam geleceğini duyurdu.
Zammın miktarı bilinmezken, zamlanacak biraların listeleri şöyle açıklandı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Biraya zam geliyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, 6 Mayıs itibariyle biraya zam geleceğini açıkladı.
Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Efes grubunun ithal ürünlerine 6 Mayıs itibariyle zam geleceğini duyurdu.
Zammın miktarı bilinmezken, zamlanacak biraların listeleri şöyle açıklandı: