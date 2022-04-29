'Peker yeniden konuşmaya başlayacak' dedi: 'Erdoğan'la ilgili videosunu çoktan çekmiştir'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in yeniden konuşma yapacağı sinyalleri sonrası Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Timur Soykan, ''Sedat Peker, yeniden konuşmaya başlayacak" dedi.

"Peker, daha önce Erdoğan'la ilgili 'helalleşme' videosu çekeceğini söylemişti. Sedat Peker, Erdoğan'la ilgili 'helalleşme' videosunu çoktan çekmiştir" iddiasında bulunan Soykan, "Çünkü yakalansa veya Türkiye'ye iadesi yapılsa dahi bu videolar birilerinin elinde duruyordur. Peker'in elindeki en büyük kozlardan bir tanesi 'beni yakalasanız dahi bu videoları yayarım' demesi'' diye konuştu.

Soykan, ''Falyalı'nın elinde olduğu iddia ettiği video arşivini Peker, eline geçirdiğini söylüyor. 'Deli çavuş' isimli sosyal medya hesabı Peker'in kullandığı bir hesap. Bu hesaptan daha önce yayımlanan video ile Kıbrıs Başbakanı istifa etmek zorunda kaldı. Bu durumda Peker'in yeniden konuşması AKP için korkutucu bir senaryo...'' dedi.

Soykan, ''Sedat Peker'in elinde çok şey olduğuna benim hiç şüphem yok. Sedat Peker'in ortaya çıkaracağı bilgiler iktidarı sarsabilir'' ifadesini kullandı.