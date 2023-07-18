Yeni Akit Ebrar Karakurt'u hedef aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde karşı karşıya geldiği Çin’i 3-1’lik set sonucuyla mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğa ulaştı.

Başarlı milli voleybolcu Ebrar Karakurt şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda İsmet Özel’in "Mataramda Tuzlu Şu" şiirinden alıntı yaptı ve "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" paylaşımını yaptı.

Karakurt'u hedef alan Yeni Akit, "milli utanç" ifadesini kullandı. Yeni Akit, Karakurt'un özel hayatına ilişkin ise "eşcinsel sapkın" diyerek sözlü saldırıda bulundu.

Yeni Akit'in haberinde yer alan skandal ifadeler şöyle:

"Türk toplumunun değerlerine aykırı yaşam tarzı sebebiyle milli takımın utanç veren isimlerinden Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü: Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya."