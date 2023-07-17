A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Altın Madalya'yı aldı

ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan final karşılaşmasında Türkiye setlerde 1- 0 öne geçtikten sonra Çin durumu 1-1'e getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı daha sonra peş peşe iki set kazanarak Altın Madalya'yı ve 2020 Milletler Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Türkiye, sadece şampiyonluğu ulaşmakla kalmadı, Kadınlar Voleybol A Milli Takım Sıralaması'nda ABD'nin önüne geçerek 1. sıraya yükseldi.

Final karşılaşmasına toplam 26 sayıyla Melisa Vargas damga vurdu. Vargas'ın ardından en skorer oyuncular 12'şer sayıyla Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt oldu.

Çin adına da karşılaşmanın en etkili ismi toplam 21 sayıyla Li Yingying oldu.

'Çok iyi bir iş çıkardık'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Her başantrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bu hedef için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular olağanüstü. Federasyonumuz çok iyi. Şu an bu şampiyonluğu kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık" değerlendirmesini yaptı.

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, şampiyonluk sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu bir rüya. İnanamıyorum. 2005'ten beri Milli Takım forması giyiyorum. Çok fazla sevinç yaşadık. Gerçekten müthiş bir başarıya ulaştık. Takım arkadaşlarımla çok büyük gurur duyuyoruz. Tarihe geçtik. Şu anda hislerimi açıklamam çok zor. Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, mükemmel bir insan aynı zamanda. Bizlerden biri olduğunu her zaman gösterdi. Herkes burada mükemmel bir iş başardı." (AA)