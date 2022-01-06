Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake yarın Ankara'ya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski senatör Jeff Flake, yarın Ankara'ya gelecek ve resmen göreve başlayacak.

Flake Ağustos 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini alacak.

Cumhuriyetçi Parti'den eski Arizona Senatörü Jeff Flake'in büyükelçiliği 26 Ekim'de ABD Senatosu'nda oybirliğiyle onaylanmıştı.

Flake, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katımıyla 7 Aralık'ta düzenlenen törende yemin etmiş ve görevi resmiyet kazanmıştı.

Biden'ın, Ankara'ya, Dışişleri'nden bir kariyer diplomat yerine siyasi bir kişiliği göndermesi sürpriz bir karar olarak görülmüş ve Türk hükümetinin yine bir siyasi olan Murat Mercan'ı Washington'a göndermesine yanıt olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevi sona eren David Satterfield'ın ABD Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olarak atanması bekleniyor.