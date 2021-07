ABD'nin yeni Türkiye büyükelçi adayı Flake: Mormon tarikatı üyesi, işgal savunucusu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Türkiye Büyükelçiliği'ne eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü ve aynı zamanda bir Mormon olan Jeff Flake'i aday gösterdi.

Flake, 2013 ile 2019 yılları arasında ABD Senatosu’nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yaptı, 2001 ile 2013 yılları arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulundu.

2017 yılında Trump'ı eleştirdiği "Bir Muhafazakarın Vicdanı: Yıkıcı Politikaların Reddi ve İlkeye Dönüş" (Conscience of a Conservative: A Rejection of Destructive Politics and a Return to Principle) adlı kitabını yayımlayan Flake, 2018 yılında bir daha aday olmayacağını duyurdu. Flake'in 2019'da senatörlük görevi sona erdi. Cumhuriyetçiler arasında Donald Trump'ı eleştiren isimler arasında olan Flake'in 2018 sonuna dek Senato'da kullandığı oylardaysa çoğunlukla Trump çizgisinde tutum alması dikkat çekiyor.

Flake 2020'deki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'a desteklerini açıklayan 20’nin üzerinde Cumhuriyetçi Kongre üyesinden biri oldu.

Flake aynı zamanda 2002 yılında Temsilciler Meclisi'nde Irak'ın işgal planına onay veren isimlerden.

Biden'ın Flake'i daha önce Yeni Zelanda ve Samoa'ya büyükelçi adayı olarak gösterileceği ileri sürülmüş ancak bu söylentiler yalanlanmıştı. Biden dün resmen Flake'i Türkiye'ye büyükelçi adayı olarak gösterdi. Flake'in ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olarak atanması için Senato'nun onaylaması gerekiyor. Flake atanması durumunda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'ın yerine geçecek.

ABD'de dinci ve muhafazakar bir siyasetçi olarak tanınan Flake'in Mormon tarikatı üyesi olduğu biliniyor. 1962 doğumlu Jeff Flake 1980'lerin başlarında Mormonlar'ın kilisesi "İsa Meshi'in Son Zaman Azizler Kilisesi"nin misyonuyla Güney Afrika'ya gitmiş ve iki yıl kaldığı bu ülkede Güney Afrika dilini öğrenmişti.

Flake'in doğduğu Arizona'daki Snowflake kasabası da ismini Mormonların önde gelenlerinden olan büyük büyük dedesi William J. Flake'ten alıyor.

Brigham Young Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okuduktan sonra Flake, Namibya'da "Demokrasi Vakfı"'nın İcra Direktörlüğü'nü yapmış ve daha sonra ABD'nin muhafazakar "düşünce kuruluşları"ndan Goldwater Enstitüsü'nde İcra Direktörü olmuştu.

Flake daha sonra 2001 yılında Cumhuriyetçi partiden Temsilciler Meclisi'ne girmişti.

Flake dün Biden tarafından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'ne aday gösterilmesinin ardından yaptığı açıklamada "Senato tarafından onaylanırsa ABD çıkarlarını dışarıda temsil eden güçlü, deneyimli ve yetenekli ekibe katılmaktan memnuniyet duyacağım" dedi.

Flake aday gösterilmesiyle Biden yönetiminin "Amerikan dış politikası ve diplomasisinde okyanus ötesinde parti siyasetinin bir yana bırakılması inancına ilişkin geleneği" sürdürdüğünü gösterdiğini savundu.

Flake "ABD dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalıdır. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm" ifadesini kullandı. Flake ayrıca "Türkiye'nin sıradışı insanları ile tanışmayı dört gözle beklediğini" söyledi.