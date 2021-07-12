TKP ve Küba dostlarından ABD Büyükelçiliği önünde eylem

Türkiye Komünist Partisi ve José Martí Küba Dostluk Derneği'nin çağrısıyla Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Küba dostları, ABD'nin Küba'ya yönelik yeni provokasyonunu protesto etti.

"Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Kahrolsun abluka, yaşasın Küba", "Cuba si, yankee no" sloganlarının atıldığı açıklama ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Çankaya Kültür Merkezi önünde yapıldı.

José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi Göksun Özhan burada yaptığı açıklamada, Küba’da 11 Temmuz Pazar günü ülkenin çeşitli kentlerinde ilaç eksikliği ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle protesto gösterilerinin düzenlendiğini, öğle saatlerinde Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel'in Havana’da gösterilerin yapıldığı bölgeye giderek halkla görüştüğünü, ardından canlı yayında tüm kamuoyuna seslendiğini hatırlattı.

'Küba halkı kendi iradesini kimseye teslim etmeyecek'

Özhan, Díaz-Canel'in Küba’nın içinden geçtiği sürece dair başından itibaren halka karşı açık olduklarını, Küba’nın yaptırımlar nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattığı, ardından durumu krize çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek Küba halkını sokağa davet ettiğini dile getirdi.

Küba'da içinden geçilen sürecin iki sebebinin Covid-19 pandemisi ve ABD ablukası olduğunun altını çizen Özhan, ABD emperyalizminin tetikçilerinin Küba’da Pazar günü yaşanan gösteriler henüz sürerken savaş naraları atmaya başladığına dikkat çekti. Özhan "Her türlü 'insani müdahalenin' gerek ve yeter adımı, ABD ablukasının sonlandırılmasıdır. Küba halkı kendi sorunlarını çözmesini bilir. Emperyalizmin Küba’ya herhangi bir askeri müdahalede bulunmaya kalkışması durumundaysa, 'Zafer yahut Ölüm' sloganının kanla yazıldığını tüm dünya bir kez daha görecektir. Küba halkı, kendi iradesini kimseye teslim etmeyecektir" dedi.

'Karşıdevrimciler başaramayacak'

TKP Ankara İl Örgütü adına konuşan Oğuzhan Üzel ise dünden bu yana Küba'da yaşananların emperyalizmin devrimci Küba halkıyla derdinin bitmediğini gösterdiğini söyledi.

ABD emperyalizminin yıllardır Küba halkının direncini kırmaya çalıştığını ancak başaramadığını dile getiren Üzel "Her defasında unuttukları bir şey var. Küba halkı ne zaman zorlukla, emperyalizmin planlarıyla karşı karşıya kalsa kendisinin örgütlü gücüne inandı, ona dayandı. Biliyoruz ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Bize düşen tek bir şey var Küba'nın yanında olmak ve Türkiye'de sosyalizm mücadelesini, örgütlü halkın mücadelesini yükseltmek" dedi.

Küba halkının yıllardır yaşadığı tüm zorlukların sebebinin ABD ablukası olduğunu vurgulayan Üzel "Emperyalizm, bu küçük ada ülkesinin altmış yılı aşkın süredir kendisine kafa tutmasını sindiremiyor, her defasında başka araçlar kullanarak Kübalılara boyun eğdirmeye çalışıyor. Öyle alçakça bir saldırı ki bu, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisini dahi fırsat olarak görüp, binbir zorluk içindeyken Küba’yı daha fazla sıkıştırmanın yolunu aramaktalar. Üstelik bunu, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca kendi halkını salgın karşısında koruyamamış ve binlerce ölümü adeta izlemiş, bu esnada dünyanın dört bir yanında savaş çığırtkanlığı yapmaya devam etmiş olan ABD yapıyor" dedi.

Dün Küba’nın bazı bölgelerinde gelişen protesto gösterilerini takiben azılı Küba düşmanlarının sosyal medya üzerinden, yanlış ve yanıltıcı mesajlar yayarak hem Küba halkını tedirgin etmeyi, hem de dünya kamuoyunu manipüle etmeyi denediğne dikkat çeken Üzel "Durumdan vazife çıkaran karşıdevrimciler, Küba’ya müdahale etmenin gerekçesi olarak bu manipülasyonları kullanmaya kalktılar. Ama başaramayacaklar. Çünkü Kübalılar, ABD’nin bu komplolarını herkesten iyi biliyor" diye konuştu.

'Küba'nın dostları ve yoldaşları olarak üzerimize düşeni yapacağız'

Üzel "Fidel’in evlatlarının soğukkanlılık ve örgütlülükle bu komployu da boşa çıkaracaklarına inancımız tamdır. Küba’nın dostları ve yoldaşları olarak bizler de üzerimize düşeni yapacağız, kimsenin haksız ithamlar üzerinden Küba’yı karalamasına izin vermeyeceğiz. Emperyalizm Küba’yı alt edemeyecek. Küba Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in söylediği gibi, 'Sokaklar devrimcilerindir' ve öyle kalacak!" dedi.