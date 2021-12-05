Yemen'den Suudi işgalcilerin sunduğu 'barış planı'na yanıt

Yemen Yüksek Devrim Konseyi Başkanı ve Ansar Allah Hareketi üyesi Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan tarafından gündeme getirilen "barış planı" hakkında “ilkel ve gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Haber'in aktardığına göre el-Husi açıklamasında “Bizim ortaya koyduğumuz girişim Yemen halkı içindi. Suudi krallığıyla yapılan ön görüşmelerin sonucu değildi. Nitekim bu bir kez başarısızlık enkazı altında ve bir diğer kez de gerçekçi olmayan isteklerin arasında kalmıştı” dedi.

Muhammed Ali el-Husi ayrıca şunları söyledi:

“Marib veya ülke için sunulan şey, saldırıların durdurulmasının ve ablukanın kaldırılmasının öneminin hissedilmesinin, Yemen halkının çıkarlarının gözetilmesinin ve Yemen savaşının Arabistan için yıkıcı olduğunun bilinmesinin sonucudur.”

Suudilerin güdümündeki koalisyon Yemen'de işgale karşı direnen kuvvetlerin ilerleyişini durduramaması üzerine barış planı gündeme getirdi. Yemen ise saldırılarını sürdüren ve limanlarla havaalanlarını bombalayarak abluka uygulayan Suudi koalisyonunu barış konusunda samimi olmamakla suçluyor.

Mart 2015'te gerçekleşen ayaklanmanın ardından Yemen'deki Suudi yandaşı hükümet devrilmiş ve temsilcileri ülkeden kaçmıştı. Suudi Arabistan bu gelişmenin üzerine Yemen'e karşı ağır bir işgal harekâtı başlatmıştı.

Bu işgal harekatına karşın Yemen kuvvetleri, Suudilerin kukla hükümetinin kuzeydeki son kalesi olan Marib'in yanı sıra Yemen'in diğer bölgelerinde de ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Suudi işgalciler Yemen'de 2021'in başına kadar 100 bin kişinin ölümüne yol açtı. BM verilerine göre Suudi ambargosu nedeniyle 24 milyon Yemenli insani yardıma muhtaç konumda, 10 milyondan fazla Yemenliyse kıtlıkla boğuşuyor. BM Yemen'deki Suudi işgalinden doğan krizi modern zamanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor.