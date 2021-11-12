ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'ne baskın: Belge ve teçhizata el konuldu

Ansar Allah kuvvetlerinin (Husiler) Yemen'in başkentindeki feshedilmiş ABD Büyükelçiliğini işgal ettiği ve belge ve teçhizata el koyduğu bildirildi. Yemenli kuvvetler ayrıca daha önce yakalanan 22 güvenlik görevlisine ek olarak, ABD'yle işbirliği yapan üç kişiyi de gözaltına aldılar.

Lübnan menşeli Al-Masdar'ın yayıMladığı habere göre, bir grup Husi Çarşamba günü ABD Büyükelçilik binasına girdi ve "büyük miktarda ekipman ve malzeme" ele geçirdi.

Yemen'de 2014'te gerçekleşen halk ayaklanmasıyla Suudi destekli cumhurbaşkanı devrilmişti. Bunun üzerinde Suudi Arabistan ve BAE liderliğindeki bir koalisyon Yemen'e saldırı başlatmıştı.

Al-Masdar, ismi açıklanmayan bir kaynağa atıfta bulunarak, 5 Kasım'da ele geçirilen üç personelin büyükelçiliğin ekonomi yetkilisi Cemal İsmail, USAID çalışanı Hişam El-Vezir ve ABD-Orta Doğu Ortaklığı Girişimi (MEPI) koordinatörü Abdül Nuin Azan olduğunu bildirdi.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin savaş nedeniyle 2015'te kapatmadan önce büyükelçilik tarafından kullanılan yerleşkenin ihlalinden endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü, "Husileri derhal burayı boşaltmaya ve el konulan tüm malları iade etmeye çağırıyoruz” dedi.

ABD, Suudilerin Yemen'deki işgalinin en büyük destekçisi ve başat silahlandırıcısı olarak öne çıkıyor.