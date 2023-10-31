Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'den İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi

Yemen'de Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.

Filistinlilere destek için bugün üçüncü kez saldırı düzenlediklerini iddia eden Seri, İsrail'in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.

İsrail ordusu, Kızıldeniz’den İsrail'e atılan karadan karaya füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, söz konusu füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi vermemiş ancak İsrail medyası saldırının arkasında Yemen’deki Husilerin olduğunu yazmıştı.