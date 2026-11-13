Yemen’de savaş tırmanıyor: Ensarullah’tan Suudi petrol hatlarına ve Aden’e misilleme

Yemen’de Suudi Arabistan destekli Başkanlık Konseyi’nin 5 Ekim’de başkent Sana’yı ele geçirme hedefiyle başlattığı "Yemen’in Şafağı" adlı askeri harekatın ardından alevlenen çatışmalar, sınır ötesi saldırılar ve derinleşen insani krizle devam ediyor.

Nisan 2022’de sağlanan ateşkesten bu yana görülen en kapsamlı askeri tırmanışta, Ensarullah Hareketi (Husiler) hem Suudi Arabistan içindeki stratejik enerji ve askeri tesisleri hem de Aden’deki koalisyon hedeflerini vurdu.

Suudi Arabistan’ın stratejik petrol hattı üst üste vuruldu

Ensarullah Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine ve askeri noktalara insansız hava araçları (İHA), balistik füzeler ve seyir füzeleriyle bir dizi operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Saldırıların ana hedeflerinden birini, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Bukayk kentinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına uzanan Doğu-Batı petrol boru hattı oluşturdu. Seri, Suudi Arabistan’ın günlük yaklaşık 7 milyon varil petrolü Hürmüz Boğazı’na sokmadan Kızıldeniz üzerinden ihraç etmesini sağlayan 1200 kilometrelik hat üzerindeki 7 numaralı pompa istasyonunun İHA’larla iki kez doğrudan vurulduğunu duyurdu.

Operasyonlar kapsamında Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu petrol tesisinin balistik füze ve İHA ile, başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın ise üç seyir füzesiyle hedef alındığı belirtildi. Ayrıca Şarure Havalimanı’ndaki bir askeri nakliye uçağının İHA ile, Hamis Muşayt Hava Üssü’nün ise balistik füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki ise ülkenin doğusuna ve Riyad’a yönelen İHA ve seyir füzelerinin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini ileri sürdü.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

'Mekke hedef alındı' iddiasına yalanlama: 'Suudi yalanı'

Saldırıların ardından Riyad yönetimi, Ensarullah’ın Mekke’yi hedef aldığını iddia etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, önlenen iki balistik füzeye ait parçaların Mekke vilayetine bağlı Sabuha köyüne düştüğünü belirterek Ensarullah’ı "sivil noktaları hedef almakla" suçladı.

İddiaları "Suudi yalanları" olarak nitelendiren Ensarullah Sözcüsü ise Mekke’ye yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmediğini, operasyonların yalnızca Yanbu’daki pompa istasyonunu ve Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nı hedef aldığını vurguladı.

Aden’deki koalisyon komuta merkezi balistik füzelerle vuruldu

Sınır ötesi operasyonların yanı sıra Yemen içindeki cephelerde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yahya Seri, Suudi Arabistan destekli hükümetin merkezinin bulunduğu Aden’in el-Bureyka semtinde bulunan koalisyon askeri komuta ve kontrol merkezini çok sayıda balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Vurulan tesisin Lahic, ed-Dali ve Taiz başta olmak üzere aktif cephelere yönelik Suudi askeri takviyelerini yöneten ana karargah olduğu belirtildi.

Suudi destekli Aden hükümetinin Enformasyon Bakanı Salim el-Avlaki ise el-Bureyka semtine yönelik bombardımanın yoğun nüfuslu sivil alanları hedef aldığını savundu.

Diğer yandan Suudi destekli Yemen ordusunun sözcüsü Macid Abdullah en-Nuzeyli, el-Cevf, Marib, el-Beyda ve Taiz vilayetlerinde Ensarullah güçlerine karşı 773 topçu atışı, 44 İHA ve 37 roket saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Koalisyon uçaklarının da 23 hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Nuzeyli, bu saldırılarda 138 Ensarullah savaşçısının öldürüldüğünü veya yaralandığını, 86 ağır silah ve askeri aracın ise imha edildiğini iddia etti.

İnsani yıkım derinleşiyor: Binlerce ölü ve yaralı, 333 bin yerinden edilen

Cephe hatlarındaki tırmanış, ülkedeki insani krizi de felaket boyutuna taşıdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, çatışmalarda yaşanan can kaybı ve yaralanmalar 8 Kasım itibarıyla 11 bin 755’e ulaştı. Bu sayının 2 bin 98’ini hayatını kaybedenlerin, 9 bin 657’sini ise yaralıların oluşturduğu bildirildi. DSÖ, yalnızca dokuz günlük süre içinde 2 binden fazla kayıp kaydedildiğine ve çatışmalardan en ağır etkilenen bölgelerin Marib ile Lahic olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise ağustos ayı başından bu yana çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 333 bini aştığını, yalnızca geçen hafta 24 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu. OCHA, ağustos başından beri doğrudan doğrulanan sivil kayıplarda 72 sivilin yaşamını yitirdiğini, 217 sivilin yaralandığını ve bu kayıpların yaklaşık üçte ikisini kadınlarla çocukların oluşturduğunu kaydetti.

Taiz’de abluka, yakıt krizi ve ekonomik çöküş

BM raporlarında, 140 binden fazla yerinden edilmiş insanın bulunduğu güneybatıdaki Taiz vilayetinde yaşam koşullarının ağırlaştığı vurgulandı. Ulaşım güzergahlarının kısıtlı olduğu kentte, çarşamba günü yalnızca 400 çuval buğday unundan oluşan küçük bir yardım konvoyunun geçişine izin verildi.

Saldırılarda sağlık tesislerinin ve ambulansların da isabet aldığını belirten DSÖ, Taiz’de yaşanan kritik yakıt kıtlığının acil sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdiği uyarısında bulundu. Ticari taşımacılığın aksaması ve mal kıtlığının yanı sıra yerel bankaların bireysel nakit çekim işlemlerine kısıtlama getirmesi, halkın temel gıda ve sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştırıyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.